International

Eishockey

Mindestens 14 Tote bei Busunglück eines Junior-Eishockey-Teams in Kanada



Mindestens 14 Tote bei Busunglück eines Junior-Eishockey-Teams in Kanada

Bei einem Busunfall in Kanada sind am Freitag (Ortszeit) mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Zeitung «The Globe and Mail» berichtete, dass in dem Bus Mitglieder eines Junior-Eishockey-Teams sassen.

The latest on the fatal Saskatchewan bus crash involving the Humbolt Broncos, reports @Wendy_Stueck : https://t.co/Kj9HIbIvG3 — The Globe and Mail (@globeandmail) 7. April 2018

Der Bus der Humboldt Broncos sei nahe dem Ort Tisdale in der Provinz Saskatchewan von einem Sattelschlepper gerammt worden. Das Blatt schrieb unter Berufung auf die Polizei weiter, dass insgesamt 28 Menschen im Bus waren.

https://t.co/ZktI5WOLsj Here is a statement from our team president. — Humboldt Broncos (@HumboldtBroncos) 7. April 2018

Die Mannschaft sei auf dem Weg zu einem Spiel gewesen. Saskatchewans Premierminister Scott Moe äusserte auf Twitter seine Anteilnahme: «Worte können den Verlust, den wir heute Nacht fühlen, nicht beschreiben.» (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren: What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist China hat jetzt die längste Meeresbrücke der Welt Die Armee sammelt ausgedientes Material – und hat keine Ahnung, was da alles rumliegt 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo