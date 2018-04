International

England

Jetzt ist es offiziell: Nervengift von Skripal-Attentat stammt tatsächlich aus Russland



Skripal-Attentat: Chemiewaffen-Experten stützen Vorwürfe an Russland

Knapp sechs Wochen nach dem Attentat auf den früheren russischen Doppelspion Sergej Skripal und seine Tochter Julia in Südengland haben unabhängige Experten den Einsatz des Nervengiftes Nowitschok bestätigt, aber keine Hinweise auf die Täter oder Drahtzieher geliefert. London beantragte für kommende Woche eine Sitzung des Uno-Sicherheitsrates.

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) veröffentlichte am Donnerstag in Den Haag die Ergebnisse der Untersuchung ihrer Experten. Diese bestätigen britische Angaben, nach denen der in den 1970 und -80er Jahren in der damaligen Sowjetunion fabrizierte Stoff Nowitschok verwendet worden war.

Die Ergebnisse der Analyse in den Labors «bestätigen die Ergebnisse Grossbritanniens», teilte die Den Haager Organisation mit. Der Stoff, dessen Name nicht genannt wird, sei von hoher Reinheit. Name und Struktur des chemischen Stoffes seien allerdings im Bericht aufgeführt, der nichtöffentlich sei.

Der britische Aussenminister Boris Johnson sagte, der OPCW-Bericht stütze seine Schlussfolgerung, dass Russland für den Anschlag verantwortlich sei. Er bestätige, dass das in Russland entwickelte Nowitschok bei dem Anschlag eingesetzt worden sei. Das Ergebnis basiere auf Tests von vier unabhängigen, hoch angesehenen Labors aus aller Welt. Alle hätten dieselben schlüssigen Ergebnisse.

Bild: EPA/EPA

Moskau weist Bericht zurück

Die russische Regierung wies die Verdächtigungen erneut zurück. Russland habe keine anderen Kampfstoffe besessen als jene, die der OPCW gemeldet worden seien, sagte der stellvertretende Industrieminister Georgi Kalamanow in Moskau. Sie seien alle bis 2017 unter Aufsicht der Organisation vernichtet worden, bekräftigte er.

London hatte Moskau bereits zuvor als Drahtzieher des Anschlags beschuldigt. Das wiederum wurde von Russland vehement zurück gewiesen. Der Skripal-Fall führte zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen Russland und dem Westen. Mehr als hundert Diplomaten wurden wechselseitig ausgewiesen.

Grossbritannien hatte die OPCW mit einer unabhängigen Untersuchung beauftragt. Die Experten hatten Bodenproben entnommen und auch Gewebe- und Blutproben der Opfer in internationalen Labors untersuchen lassen.

Nicht an OPCW-Untersuchung beteiligt

Russland hatte vergeblich gefordert, an der Untersuchung des Anschlags beteiligt zu werden. Andernfalls, so hatte Moskau angedroht, werde es die Ergebnisse der OPCW-Untersuchung nicht akzeptieren.

Skripal und seine Tochter waren vor knapp sechs Wochen bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury gefunden worden. Julia Skripal war kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen worden und befindet sich nach eigenen Angaben an einem sicheren Ort. Ihr Vater wird weiter in der Klinik behandelt. Er ist seiner Tochter zufolge ernsthaft krank. Auch sie selbst leide noch unter den Folgen der schweren Vergiftung.

Julia Skripal lehnt russische Hilfe ab

Julia Skripal lehnte unterdessen die angebotene Hilfe der russischen Botschaft in London ab. «Im Moment möchte ich von deren Leistungen nicht Gebrauch machen. Aber wenn ich meine Meinung ändere, lasse ich sie es wissen», teilte die 33-jährige Russin am Mittwochabend in einer über Scotland Yard verbreiteten Stellungnahme mit.

Die russische Botschaft zweifelte umgehend die Echtheit des Schreibens an. Der Text sei so verfasst, dass er die Positionen der britischen Behörden untermauere und jeden Kontakt von Julia Skripal mit der Aussenwelt verhindere.

Darüber hinaus erklärte Julia Skripal, keinen Kontakt mehr zu ihrer in Russland lebenden Cousine Viktoria Skripal haben zu wollen. «Ihre Meinungen und Behauptungen sind nicht meine und die meines Vaters», heisst es in dem von der Polizei veröffentlichten Schreiben.

Die Verwandte spielt eine undurchsichtige Rolle. So hatte sie behauptet, die Skripals könnten sich mit Fisch vergiftet haben. London fürchtet laut dem Sender BBC, dass sie vom Kreml instrumentalisiert wird.

Sergej Skripal hatte früher für den russischen Militärgeheimdienst GRU gearbeitet und dem britischen MI6 Informationen weitergeleitet. 2004 flog er auf. Er wurde in Russland zu 13 Jahren Lagerhaft verurteilt. Bei einem Gefangenenaustausch kam er 2010 nach Grossbritannien. (cma/sda/dpa/reu/afp)

Russland ist «höchstwahrscheinlich» verantwortlich Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Warum der Graben zwischen Ost- und Westeuropa immer breiter wird Die Armee sammelt ausgedientes Material – und hat keine Ahnung, was da alles rumliegt Der Krieg ums stille Örtchen: Gibt es in der Schweiz bald nur noch Unisex-Toiletten? Seine Ausrede in der Porno-Affäre bringt Trump in Teufels Küche Hässiger Auto-Fan trifft auf Vollgas-Forscher – das war die Verkehrs-«Arena» Ein Schweizer beim brutalsten Ultramarathon der Welt: «Das ist mit nichts vergleichbar» Auch die Uni St. Gallen lässt Daniele Ganser fallen – ist es eine Verschwörung? What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist China hat jetzt die längste Meeresbrücke der Welt 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten Apu von den Simpsons steht in der Kritik – jetzt reagieren die Macher (und wie) Der preisgekrönte Schweizer Eisenbahn-Fotograf David Gubler erklärt seine 20 besten Fotos Trumps liebste Fernsehfamilie – das kontroverse Comeback von «Roseanne» 64 Prozent der Zuschauer gaben diesem «Loser» die falsche Antwort – er hörte nicht auf sie Diese 23 fies-lustigen Fails aus dem Internetz werden deinen Tag retten – vermutlich Bund beerdigt die biometrische Identitätskarte Im Handelspoker gegen Trump hat Xi einen Royal Flush Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare