Feuer in Hochhaus in Manchester ausgebrochen



In einem Wohnhochhaus in Manchester ist ein Feuer ausgebrochen. Bilder zeigten Flammen aus oberen Stockwerken des mindestens zwölfgeschossigen Hauses schlagen. Zunächst blieb unklar, wie viele Menschen sich in dem Gebäude befanden.

In Manchaster brannte ein Hochhaus. https://t.co/q5GKvrok0fpic.twitter.com/kjRtLgAgos — Falls du es verpasst hast: (@jottes) 30. Dezember 2017

Eine Person sei mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden, twitterte die Feuerwehr der Stadt im Nordwesten von England. Man sei mit rund einem Dutzend Fahrzeugen vor Ort, hiess es ausserdem von Manchester Fire. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Gegend sollte gemieden werden.

Ein Feuer in einem Appartement-Block in Grossbritannien lässt schnell Erinnerungen wachwerden an den verheerenden Brand im Londoner Grenfell-Hochhaus. Das von einem defekten Kühlschrank ausgelöste Feuer hatte sich am 14. Juni rasend schnell über die Aussenfassade des Sozialbaus ausgebreitet.

71 Menschen starben. Anwohner hatten zuvor wiederholt auf Brandschutzmängel hingewiesen. (sda/dpa)

