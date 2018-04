International

Facebook

Facebook bestätigt: 87 Millionen Menschen sollen von Datenskandal betroffen sein



bild: newsroom.fb.com

Facebook gibt in einem Blog zu: Dimension des Datenskandals viel grösser als erwartet

Der Datenskandal bei Facebook hat deutlich grössere Ausmasse als zunächst angenommen. Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern könnten unzulässigerweise mit der Firma Cambridge Analytica geteilt worden sein, wie das Online-Netzwerk in einem Blogpost sagte.

Die meisten dieser 87 Millionen Betroffenen gebe es in den USA, schrieb Technikvorstand Mike Schroepfer. Man werde sie nun informieren. Zuvor war stets von etwa 50 Millionen betroffenen Nutzern die Rede gewesen.

Die Daten sollen unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump ausgewertet und genutzt worden sein. Behörden in den USA wie in Grossbritannien haben deshalb Ermittlungen eingeleitet.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg entschuldigte sich für den Datenmissbrauch und kündigte eine Reihe von Reformen in dem Onlinenetzwerk an. Zuckerberg wird einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses am kommenden Mittwoch (11. April) Rede und Antwort stehen. Das teilte der Energie- und Handelsausschuss mit. (sda/dpa/afp/reu)

Cambridge Analytica: Der Skandal einfach erklärt Video: watson/Emily Engkent, Corsin Manser

Facebook und Microsoft verlegen High-Speed-Kabel im Meer

Cambridge Analytica und der Facebook-Daten-Skandal Wegen Datenmissbrauch bei Trump-Wahlkampf: Facebook schmeisst Datenanalyse-Firma raus Grosse Ronaldo-Show mit Traumtor Jetzt untersucht Facebook die Verbindungen eines Angestellten zu Cambridge Analytica Firma verwendet für Trumps Wahlkampf missbräuchlich Daten von 50 Millionen Facebook-Usern «Wie bei Castro» – warum Zuckerberg und Facebook über ihre Arroganz stolpern werden Facebook steht vor dem Super-GAU – das musst du wissen 7 Lehren, die wir aus dem Facebook-Skandal dringend ziehen müssen Der Facebook-Skandal erzählt in 30 Cartoons Dirnen, Bestechung und Fake-IDs: Die finsteren Methoden von Trumps Facebook-Helfern Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare