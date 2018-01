Und die Oscars warten auf ... Hier sind die Nominierten für die grosse Show im März

Federer «will hier gewinnen» – wenn er es schafft, ist er fast wieder die Nummer 1

Zum 21. Mal reiste Roger Federer in diesem Jahr ans Australian Open nach Melbourne. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wurde auch für den Schweizer zum «Happy Slam». Morgen ab 9:30 Uhr Schweizer Zeit kämpft er gegen Tomas Berdych um seinen 14. Halbfinal-Einzug. Zudem könnte Federer bald wieder die Weltnummer 1 werden.

Es ist einer der unzähligen Rekorde von Roger Federer, aber eine der beeindruckendsten Bestmarken seiner Karriere. Während Kyle Edmund, Chung Hyeon oder Tennys Sandgren in Melbourne erstmals in die Runde der letzten acht einzogen und der als zukünftige Nummer 1 gehandelte Alexander Zverev noch auf seine Viertelfinal-Premiere wartet, bestreitet Federer gegen Tomas Berdych am Mittwoch zur Primetime in der Rod Laver Arena seinen 52. Grand-Slam-Viertelfinal. Der Amerikaner Jimmy Connors, der …