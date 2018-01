International

Film

Happy End im #MeToo-Chaos: Mark Wahlberg zählt jetzt wieder zu den Guten



Happy End im #MeToo-Chaos: Mark Wahlberg spendet unfaires Millionen-Honorar

Wir haben davon berichtet. Von den Honoraren, die Michelle Williams und Mark Wahlberg für ihren Nachdreh von «All the Money in the World» (Regie: Ridley Scott) erhalten haben. Sie 1000 Dollar, er 1.5 Millionen Dollar. Wir waren nicht die einzigen, die Kritik an Wahlberg und Scott war harsch.

Am Samstag, den 13., hat sich Wahlberg eines Besseren besonnen. Er twitterte:

«Während der letzten Tage wurde mein Honorar für den Nachdreh zu ‹All the Money in the World› zu einem wichtigen Gesprächsthema. Ich unterstütze den Kampf um faire Entlöhnung zu 100 Prozent und spende die 1.5 Millionen Dollar dem ‹Time's Up Legal Defense Fund›* im Namen von Michelle Williams.»

*Der Rechtsschutz-Fonds unterstützt Opfer sexueller Gewalt.

Wahlbergs (und Williams') Agentur versprach, eine zusätzliche halbe Million Dollar an die Stiftung zu spenden. Die Reaktionen in Hollywood sind entsprechend begeistert und erleichtert.

Mark Ruffalo nannte Wahlbergs Umdenken «gross und bewundernswert».

Classy and admirable move, @MarkWahlberg. Mark Wahlberg and Agency Give $2M to Time's Up Fund After Pay Discrepancy Outcry - The Hollywood Reporter https://t.co/SuoYvFcFaX — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 13. Januar 2018

Jessica Chastain, die Wahlberg zuvor ebenfalls scharf kritisiert hatte, antwortete Ruffalo: «Einverstanden! Hoffentlich wird @markwahlberg andere Männer dazu inspirieren, an @TIMESUPNOW zu spenden.»

I agree! Hopefully @markwahlberg will inspire other men to donate to @TIMESUPNOW https://t.co/5JKC1lZUnp — Jessica Chastain (@jes_chastain) 14. Januar 2018

Und Michelle Williams? Am Wochenende sagte sie: «Meine Schauspiel-Kolleginnen standen mir bei und stellten sich hinter mich, meine Aktivisten-Freunde lehrten mich, meine Stimme zu brauchen, und die mächtigsten Männer hörten mir zu und handelten. Heute ist einer der unvergesslichsten Tage meines Lebens – weil Mark Wahlberg, (die Agentur) William Morris Endeavor und eine Gemeinschaft von Frauen und Männern an diesem Erfolg beteiligt sind.»

Schön.

(sme)

#MeToo an der Golden Globes: Es geht um mehr als die Stars 1m 41s #metoo an der Golden Globes: Es geht um mehr als die Stars Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare