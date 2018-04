International

So reagiert The Rock auf die Geburt seiner dritten Tochter 😍



Das amerikanische Pendant zum Royal Baby kam am Montag in Kalifornien zur Welt: Die stolzen Eltern, Dwayne «The Rock» Johnson und seine Partnerin Lauren Hashian, verkündeten die Geburt über einen Instagram-Post mit einem Foto von Johnson, der seine Tochter hält. «Haut an Haut».

screenshot: instagram

Die Kleine heisst Tiana Gia Johnson und kam laut dem stolzen Vater wie eine Naturgewalt in diese Welt. Es sei harte Arbeit gewesen für die Mutter, sie habe «geliefert wie ein Rockstar».

Johnson hat nun drei Töchter. Er schreibt:

Ich wurde mein ganzes Leben lang von starken, liebenden Frauen umgeben, aber nachdem ich an der Geburt von Baby Tia teilgenommen habe, ist es schwer, die neue Ebene der Liebe, des Respekts und der Bewunderung auszudrücken, die ich für Laura und alle Mamas und Frauen da draussen habe.

Ein Wort an die weisen Herren: Es ist wichtig, bei der Geburt dabei zu sein, so unterstützend wie möglich.... Hände halten, Beine halten, was immer man tun kann. Aber, wenn du wirklich den mächtigsten und ursprünglichsten Moment verstehen willst, den das Leben je bieten wird – beobachte, wie dein Kind geboren wird. Das wird dein Leben verändern und der Respekt und die Bewunderung, die du für eine Frau hast, sind für immer grenzenlos.



Das Internet reagierte prompt und bezog sich natürlich auch auf die Geburt von Prinzessin Pebble...

The royals aren't the only ones celebrating the birth of a new beloved baby. Welcome, little Princess Pebble. Congratulations, @TheRock 💕 https://t.co/GhaDAM7MwV — Michelle Maltais (@mmaltaisLA) 23. April 2018

Mann mit Klasse

Vor wenigen Tagen bewies Johnson seine Klasse, als er von einer Highschool-Schülerin via Twitter gefragt wurde, ob er sie zum Abschlussball begleiten werde.

Der Hollywood-Schauspieler reagierte ebenfalls mit einem Video (siehe unten), in dem er der jungen Frau herzlich für die Einladung dankte. Weil er ausgerechnet an dem Tag für Dreharbeiten auf Hawaii sei, müsse er leider absagen. Dafür lade er sie mit all ihren Freunden und der Familie ein. In ihrer Heimatstadt mietet er für «seinen grössten Fan» ein ganzes Kino für eine unvergessliche Sondervorstellung. Popcorn und Getränke inklusive.

Ja, der Mann weiss, wie PR geht. 😉

Der Vollständigkeit halber folgt hier noch der Instagram-Post von Johnson zur Geburt seiner dritten Tochter:

Ein Beitrag geteilt von therock (@therock) am Apr 23, 2018 um 10:52 PDT

(dsc)

