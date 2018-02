«Touch Me Not» von Adina Pintilie gewinnt den Goldenen Bären

Die Preise der Berlinale 2018

GOLDENER BÄR: «Touch Me Not» von Adina Pintilie (Rumänien)

SILBERNER BÄR, GROSSER PREIS DER JURY: «Gesicht» («Twarz») von Małgorzata Szumowska (Polen)

SILBERNER BÄR, ALFRED-BAUER-PREIS für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet: «Die Erbinnen» («Las herederas») von Marcelo Martinessi (Paraguay)

SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE REGIE: «Isle of Dogs» («Isle of Dogs - Ataris Reise») von Wes Anderson (USA), Animationsfilm

SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE DARSTELLERIN: Ana Brun in «Die Erbinnen» («Las herederas») von Marcelo Martinessi (Paraguay)

SILBERNER BÄR FÜR DEN BESTEN DARSTELLER: Anthony Bajon in «Das Gebet» («La prière») von Cédric Kahn (Frankreich)

SILBERNER BÄR FÜR DAS BESTE DREHBUCH: Manuel Alcalá und Alonso Ruizpalacios (Mexiko) für «Museo» (Museum)

SILBERNER BÄR FÜR HERAUSRAGENDE KÜNSTLERISCHE LEISTUNG: Elena Okopnaya für Kostüm und Design in «Dovlatov» von Alexey German Jr. (Russland)

