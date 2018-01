International

Sexuelle Belästigung: So reagiert Sharon Stone auf die Frage nach sexueller Belästigung



So reagiert Sharon Stone auf die Frage, ob sie je sexuell belästigt wurde

Im Interview mit «CBS Sunday» lacht die US-Schauspielerin auf die Frage eines Reporters, ob sie schon einmal sexuell belästigt worden sei. Ihre Reaktion auf die Frage lässt aber eigentlich kaum einen Spielraum zu.

«Ich bin seit 40 Jahren in diesem Geschäft. Können Sie sich das Geschäft vorstellen, in das ich vor 40 Jahren reingekommen bin? So, wie ich ausgesehen habe?», ergänzte Stone.

Sharon Stone lacht über die Frage nach sexueller Belästigung

Ausserdem erklärte die US-Schauspielerin, sie sei aus einem kleinen Ort in Pennsylvania nach Hollywood gekommen, ohne irgendeinen Schutz. «Ich habe alles gesehen.»

