Hing Macron zu lange mit Trump ab? In Australien bedankte er sich für «köstliche» Frau 🤭

«Kurdischer Obama» tritt gegen Erdogan an – aus dem Gefängnis

Der inhaftierte prokurdische Politiker Selahattin Demirtas wird bei der Präsidentenwahl am 24. Juni in der Türkei gegen Staatschef Recep Tayyip Erdogan antreten. Der Wahlkampf für den Ex-Parteichef der prokurdischen HDP beginne am Freitag mit Veranstaltungen in Istanbul und der Kurdenmetropole Diyarbakir, sagte eine HDP-Sprecherin am Mittwoch.

Demirtas war bis zu seiner Inhaftierung im November 2016 der profilierteste Gegner Erdogans, der die ursprünglich für November kommenden Jahres geplanten …