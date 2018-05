Französin wählt wegen Schmerzen den Notruf und wird ausgelacht – wenig später ist sie tot

Weil wir davon nie genug kriegen: Das ist der kultige Tor-Song der Hockey-Nati

Wenn die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der WM in Kopenhagen trifft, dann jubeln die Fans mit dem jungen Jodler Mason Ramsey. Gut, anfangs Turnier klappte das noch nicht und man hörte den Refrain von Lo & Leducs «079». Aber nun weiss der Stadion-DJ in der dänischen Hauptstadt Bescheid und wir hoffen, dass er auch heute Nachmittag gegen Weissrussland (ab 16.15 Uhr im watson-Liveticker) regelmässig den Song des amerikanischen Nachwuchs-Jodlers abspielen muss. (ram)