Angriffe auf französische Einrichtungen in Burkina Faso



BURKINA FASO: Mlipuko mkubwa na sauti za risasi zasikika kwenye makao makuu ya jeshi karibia na Ubalozi wa Ufaransa uliopo kwenye mji mkuu wa nchi hiyo, Ouagadougou.



Bado taarifa za watu kujeruhiwa au kufariki hazijaripotiwa. pic.twitter.com/rafhg1rb10 — Tanzania Updates (@TanzaniaUpdates) 2. März 2018

Nach dem Angriff auf die französische Botschaft und das französische Kulturinstitut in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou ist die Lage offenbar «unter Kontrolle». Dies hiess es am Freitag aus dem Umfeld des französischen Aussenministers Jean-Yves Le Drian in Paris.

Le Drian sagte dem Fernsehsender LCI, es gebe «keine französischen Opfer, soweit wir wissen». Nach Angaben des Aussenministers wurden die Angreifer «unschädlich gemacht». Die Regierung von Burkina Faso sprach von vier getöteten Angreifern.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werde fortlaufend über das Geschehen informiert, hiess es aus dem Elysée-Palast. Die französischen Staatsbürger in Ouagadougou wurden von der Botschaft aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Augenzeugen hatten von fünf bewaffneten Männern berichtet, die im Zentrum der Stadt aus einem Auto gesprungen seien und das Feuer auf Passanten eröffnet hätten. Dann seien sie Richtung französische Botschaft gestürmt. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP hörte heftige Schusswechsel, ein Fahrzeug brannte.

Nach Angaben von Augenzeugen wurde auch das Hauptquartier der Militärs von Burkina Faso angegriffen. Dort und in der Nähe des französischen Kulturinstituts solle es auch Explosionen gegeben haben. Beide befinden sich etwa einen Kilometer von der französischen Botschaft entfernt. (sda/afp)

