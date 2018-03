International

Frankreich

Polizist lässt sich gegen Geisel austauschen – Frankreich hat einen neuen Helden



Polizist lässt sich gegen Geisel austauschen – Frankreich hat einen neuen Helden

Ein Polizist hat sich bei der Geiselnahme in Südfrankreich freiwillig dem Täter ausgeliefert. Er ist schwer verletzt worden – Innenminister Gérard Collomb spricht von einer «Heldentat».

Ein Artikel von

IS-Anhänger überfällt Supermarkt in Südfrankreich

Bei der Geiselnahme in Südfrankreich ist ein Polizist schwer verletzt worden, der sich gegen eine Geisel austauschen liess. Das sagte Innenminister Gérard Collomb nach dem Ende der Geiselnahme in einem Supermarkt im Örtchen Trèbes. Er sprach von einer «Heldentat».

Der Beamte habe sein Telefon mit einer offenen Verbindung auf einem Tisch liegen lassen, sagte Collomb. So hätten die Einsatzkräfte hören können, was sich im Supermarkt abspielte. Als Schüsse fielen, seien sie eingeschritten.

Die Geiselnahme im Liveticker

Bei dem Mann handelt es sich laut Collomb um einen 45 Jahre alten Polizisten.

Die französischen Einsatzkräfte haben die Geiselnahme in Südfrankreich beendet. Der Täter ist bei dem Zugriff getötet worden.

In einer Stellungnahme sagte Collomb, er gehe davon aus, dass der Täter allein gehandelt habe. Bei dem Geiselnehmer handele es sich um einen 26 Jahre alten Mann. Dieser sei den Behörden wegen kleinerer Delikte bekannt gewesen. «Wir haben ihn beobachtet aber dachten, dass es keine Radikalisierung gibt», sagte Collomb.

Jetzt auf

Frankreich war in den vergangenen Jahren immer wieder zum Ziel islamistischer Anschläge geworden. Bei der jüngsten Attacke in Marseille waren am 1. Oktober zwei Menschen getötet worden. Allein 130 Menschen wurden bei der Anschlagsserie im November 2015 in Paris getötet.

jpz/dpa

Dieser Journalist ging durch die Social-Media-Hölle Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Zum Glück müssen wir nicht Deutsch lernen! So lacht das Internet über unsere Sprache Jubelt, heute ist Chip and Dip Day! Und wir schenken dir 7 hammergeile Dip-Rezepte Nie wieder Chaos – so richtest du dein Zuhause minimalistisch ein Trump kämpft an 5 Fronten – kann das gut gehen?

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo