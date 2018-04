International

Gesundheit

Fleischfresser-Bakterien breiten sich in Australien epidemieartig aus



Rätselhaft – Fleischfresser-Bakterien breiten sich in Australien epidemieartig aus

Eine rätselhafte Krankheit verunsichert die Bewohner im Süden des Landes. Nun ergreift die Regierung Gegenmassnahmen.

In Australien breiten sich derzeit fleischfressende Bakterien epidemieartig aus. 2017 sind gegen 250 Menschen befallen worden – das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Dies geht aus einer am Montag publizierten Studie hervor.

Die Infektion fühle sich zuerst wie ein Mückenstich an. Langsam graben sich die Bakterien dann tiefer ins menschliche Fleisch. «Wenn das Geschwür ‹explodiert›, ist der Schmerz extrem», zitiert der Guardian einen Studienverfasser.

Bild: EPA/AAP/MEDICAL JOURNAL OF AUSTRALIA

Bei den meisten Infektionen reicht eine achtwöchige Antibiotika-Therapie, um die Bakterien zu vernichten. «In einigen Fällen mussten wir Amputationen vornehmen, oder Haut operativ entfernen», so ein Arzt weiter.

Die Fleischfresser-Bakterien kommen normalerweise im west- und zentralafrikanischen Sumpfland vor. «Die Bakterien haben sich irgendwie mutiert. Es ist schwierig eine Krankheit einzudämmen, wenn man nicht genau weiss, wie sich sich verhält», so eine Ärztin. Die Mediziner gehen davon aus, dass sich das Bakterium über Mückenstiche verbreitet. Aber das ist noch nicht erwiesen.

bild: zvg

Die australische Regierung hat nun knapp eine Million Dollar bereitgestellt, um die Krankheit besser zu erforschen.

(amü)

Eine Spinne frisst eine Maus Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: 6 perfide Stilmittel, mit denen das Sprach-Genie Kollegah sich gerade wehrt Soziopath, Hochstapler, Egomane: Netflix-Doku zeigt den wahren Donald Trump Liebe Menschheit: Bitte erfinde endlich diese total praktischen Dinge! In diesen 7 Momenten stand die Welt vor dem Dritten Weltkrieg Wer beisst in den sauren Apfel? So stark brennt der Baum bei den 5 Abstiegskandidaten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo