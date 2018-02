Zehntausende Griechen wollen nicht, dass Mazedonien Mazedonien heisst

Rappi brennt! So feiert die Stadt seine Cup-Helden

Die Party in Rapperswil-Jona kommt so richtig ins Rollen. Nach dem spektakulären Cupsieg gegen den HC Davos, feiert das Team mit seinen Fans mitten in der Stadt. Unterhalb des Schloss Rapperswil auf der Schlosstreppe lassen sich die frischgebackenen Titelhalter bejubeln. Rund 1000 Personen haben sich versammelt.

Die beste Nachricht des Abends – neben des Siegs – verkündet Captain Antonio Rizzello gleich selbst: Es wird während einer halben Stunde Freibier ausgeschenkt. Auf Kosten der Stadt. …