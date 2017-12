Mehr als 2000 Kinder leben im Flüchtlingslager auf Lesbos

Mysteriöser Todesfall: Pharma-Milliardär Sherman und Ehefrau starben durch Strangulation

Der kanadische Pharma-Milliardär Barry Sherman und seine Ehefrau sind durch Strangulation ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei von Toronto am Sonntagabend (Ortszeit) nach Obduktion der Leichname mit. Zu den Todesfällen ermittle die Mordkommission.

Der 75-jährige Sherman, Gründer des Pharmariesen Apotex, und seine fünf Jahre jüngere Frau Honey waren am Freitag in ihrer Villa in einem Nobelviertel von Toronto tot aufgefunden worden. Medien berichteten unter Berufung auf einen …