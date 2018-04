International

Grossbritannien

Giftanschlags-Opfer Julia Skripal hat das Spital verlassen



Giftanschlags-Opfer Julia Skripal hat das Spital verlassen

Die bei einem Attentat in England vergiftete Russin Julia Skripal ist aus dem Spital im britischen Salisbury entlassen worden. Das bestätigte am Dienstag die medizinische Direktorin der Klinik, Christine Blanshard.

Bild: AP/Facebook/Yulia Skripal

«Das ist nicht das Ende ihrer Behandlung, aber es markiert einen bedeutenden Meilenstein», sagte die Ärztin. Julias Vater, der ehemalige russische Agent Sergej Skripal, erhole sich hingegen langsamer von dem Anschlag. «Wir hoffen, dass er zu gegebener Zeit das Spital verlassen kann.»

Die 33-Jährige war am 4. März gemeinsam mit ihrem Vater bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury aufgefunden worden. Nach Angaben britischer Experten wurden die beiden mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet. Das Nervengift wurde einst in der Sowjetunion hergestellt.

Streit zwischen London und Moskau

Grossbritannien vermutet Russland hinter dem Anschlag. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück. Wegen des Falls sind die Beziehungen beider Länder auf einem Tiefpunkt.

Zahlreiche Länder solidarisierten sich mit Grossbritannien und wiesen Dutzende russische Diplomaten aus. Moskau reagierte ebenfalls unter anderem mit Ausweisungen von Diplomaten.

Sergej Skripal hatte früher für den russischen Militärgeheimdienst GRU gearbeitet und dem britischen MI6 Informationen weitergeleitet. 2004 flog er auf. Er wurde in Russland zu 13 Jahren Lagerhaft verurteilt. Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs kam er 2010 nach Grossbritannien. (sda/dpa/reu/afp)

Das könnte dich auch interessieren: Hässiger Auto-Fan trifft auf Vollgas-Forscher – das war die Verkehrs-«Arena» Trumps liebste Fernsehfamilie – das kontroverse Comeback von «Roseanne» Auch die Uni St. Gallen lässt Daniele Ganser fallen – ist es eine Verschwörung? Ein Schweizer beim brutalsten Ultramarathon der Welt: «Das ist mit nichts vergleichbar» Im Handelspoker gegen Trump hat Xi einen Royal Flush What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist China hat jetzt die längste Meeresbrücke der Welt Die Armee sammelt ausgedientes Material – und hat keine Ahnung, was da alles rumliegt 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo