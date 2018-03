Briten brauchen wegen des Brexits neue Pässe – und eine EU-Firma kriegt den Auftrag dafür

Basler Polizei kauft Teslas für 980'000 Franken – und so reagiert Elon Musk

Elon Musk freut sich öffentlich darüber, dass die Basler Polizei sich für seine E-Autos entschieden hat. Und garantiert, die «Bad Guys» könnten nun nicht mehr entkommen.

Elon Musk ist ein beschäftigter Mann. Der 20-fache Milliardär schiesst seine Elektro-Autos der Marke Tesla in die Erd-Umlaufbahn, will zum Mars reisen, die Autoindustrie revolutionieren, Energieprobleme lösen und hat gerade ein Medienunternehmen gegründet. Dazwischen findet er aber auch noch Zeit, die Basler Polizei und die Schweiz zu loben, weil man in Basel Tesla-Autos als neue Polizeiwagen beschaffen will. Schlau sei das:

Dass Musk sich freut, ein paar Autos in die Schweiz zu verkaufen, ist ja …