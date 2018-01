International

Holland

Schiesserei in Amsterdam – offenbar ein Toter und zwei Verletzte

In Amsterdam hat sich am Freitagabend eine Schiesserei ereignet. Dabei habe es einen Toten und zwei Verletzte gegeben, wie die Polizei per Twitter meldet. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26. Januar 2018

Beim Todesopfer handelt es sich um einen Mann. Er wurde gemäss «De Telegraf» auf einem Spielplatz erschossen. Die Täter trugen laut Augenzeugen Sturmhauben.

Der Vorfall ereignete sich in der Grote Wittenburgerstraat auf einer der östlichen Inseln. Die Polizei geht nicht von einer Gefahr für andere aus.

(dwi)

