Sechs Kinder in Indien von wilden Hunden zerfleischt



Bild: AP/AP

Wilde Hunde zerfleischen sechs Kinder in Indien – jetzt jagt sie die Polizei mit Drohnen

Wilde Hunde haben im Norden von Indien binnen weniger Tage sechs Kinder getötet. Sie zerfleischten die Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren bei mehreren Angriffen seit Donnerstag in ländlichen Gegenden des Bezirks Sitapur, wie die örtliche Polizei am Montag mitteilte.

Am Sonntag sei zudem ein zehnjähriger Junge lebensgefährlich verletzt worden. Rudel von etwa acht wilden Hunden griffen in der Gegend gezielt Kinder an, sagte der Polizeichef des Bezirks, Anand Kulkarni. Die Zahl der Toten seit vergangenem November liege nun bei mindestens zwölf. Die Polizei suche die Hunde unter anderem mit Drohnen.

Tausende sterben durch Tollwut

Schätzungen zufolge gibt es rund 30 Millionen Strassenhunde in Indien. Sie machen auch in grossen Städten, vor allem nachts, die Strassen unsicher. Viele von ihnen sind tollwütig und können das Virus durch Bisse an Menschen übertragen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben jedes Jahr etwa 20'000 Menschen in Indien an Tollwut - mehr als ein Drittel der weltweiten Fälle. (sda/dpa)

