Iran warnt USA vor «unangenehmen» Folgen bei Ende von Atomabkommen



«Unangenehme» Folgen: Iran warnt USA vor Ausstieg aus Atomdeal

Der Iran hat die USA vor den Folgen eines Austritts aus dem internationalen Atomabkommen mit der Islamischen Republik gewarnt. Der Iran habe in einem solchen Fall mehrere Optionen, sagte Aussenminister Dschawad Sarif laut staatlichem Fernsehen am Donnerstag in New York.

Die Reaktion auf einen US-Austritt werde «unangenehm». Der Iran hat angekündigt, sich an das Abkommen zu halten, solange es von den anderen Parteien respektiert werde. Sollten die USA austreten, sei es hinfällig.

Das Atomabkommen hatten die fünf Uno-Veto-Mächte USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich sowie Deutschland mit dem Iran ausgehandelt. Die Vereinbarung von 2015 sieht vor, dass der Iran sein Atomprogramm einschränkt. Im Gegenzug werden die meisten Strafmassnahmen aufgehoben. US-Präsident Donald Trump hat die europäischen Unterzeichnerstaaten aufgefordert, von ihm ausgemachte Fehler in dem Vertragswerk zu beseitigen. Ansonsten würden die USA sich aus dem Abkommen zurückziehen. (sda/reu)

