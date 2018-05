International

Iran

Trump, Iran und das falsche «s»: Wie ein einziger Buchstabe die Welt irritiert



Wie ein einziger Buchstabe die Welt irritiert

Tippfehler passieren, auch im Umfeld Donald Trumps. Meist kann man darüber schmunzeln. Doch diesmal hat ein falsches «s» aus dem Weissen Haus politisches Gewicht. Grosses Gewicht.

Bild: EPA/EPA

Ein Artikel von

Wer viel tippt, macht auch Fehler, watson-Journalisten genauso wie ihre Kolleginnen und Kollegen anderswo. Nicht immer werden sie vor Veröffentlichung erkannt, das ist dann peinlich und manchmal lustig.

Auch in der Politik bleiben Tippfehler nicht aus. Ein Lapsus des Weissen Hauses in Washington allerdings könnte mehr gewesen sein als nur ein Ausrutscher auf der Tastatur.

Kurz nachdem Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Montag erklärt hatte, Iran habe in der Vergangenheit ein geheimes Atomwaffenprogramm unterhalten (was bekannt war) und die Unterlagen dazu in Teheran versteckt, gab das US-Präsidialamt eine fehlerhafte Mitteilung heraus.

Hat? Oder hatte?

«Iran hat ein umfängliches geheimes Atomwaffenprogramm», hiess es in einer offiziellen Pressemeldung und in einem dazugehörigen Tweet. Das allerdings hatte nicht einmal Netanyahu in seiner umstrittenen Pressekonferenz behauptet.

Nachträglich und ohne offizielle Korrektur machte das Weisse Haus aus dem Wörtchen «has» ein «had», aus «hat» also «hatte», den Tweet löschte der Pressestab. Aus einem angeblich andauernden Programm - was ein klarer Bruch des Atomabkommens wäre - wurde so ein gestopptes Programm, über das die Welt seit Langem Bescheid wusste.

Versuchte die US-Regierung hier, Stimmung gegen Iran zu machen und das «Wasser zu trüben», wie ein Berater des früheren US-Präsidenten Obama erklärte? Oder war es ein «Schreibfehler», wie es das Weisse Haus auf Nachfrage von US-Journalisten erklärte?

Unplausibel klingt letztere Erklärung nicht, denn Fehler unterlaufen den Schreibern im Weissen Haus häufiger - genau wie ihrem Chef, US-Präsident Donald Trump. Die BBC listet auf:

Kurz vor einer Nahostreise Trumps im Mai 2017 schrieb das Weisse Haus, der Präsident «fördere die Möglichkeit eines haltbaren Pfirsichs» («promote the possibility of a lasting peach»), natürlich war eigentlich «Frieden» («peace») gemeint.

In einer Liste der Terrorangriffe weltweit schlich sich ein Buchstabendreher bei «Denmark» («Denmakr») ein, beim Wort «Angreifer» ging ein «c» verloren («attaker» statt «attacker»).

Und vor dem Besuch der britischen Regierungschefin Theresa May in Washington wurde deren Vorname mehrfach falsch, nämlich ohne «h», geschrieben. Wie der britische «Independent» feststellte, ist das dann auch der Name eines in der Szene bekannten Pornostars.

Ausserdem verlinkte der US-Präsident eine unbekannte Theresa May aus Sussex in England in einem Tweet, was der Frau plötzlich und ungewollt grosse Aufmerksamkeit bescherte.

Und natürlich Trumps bekanntester Tippfehler und - womöglich - seine global bislang beliebteste Handlung als Präsident: In einem Tweet im Mai 2017, der sich einmal mehr gegen die Medien richtete, schrieb Trump von der «negative press covfefe».

Bild: Twitter

Einige Tage lang beschäftigten sich weltweit Menschen mit Erklärungsversuchen: Was ist nur ein «covfefe»? Vielleicht stimmt ja dieser Eintrag aus dem «Urban Dictionary»:

«Wenn du eigentlich 'coverage' sagen willst, aber deine Hände zu dick und zu klein sind, um alle Buchstaben auf deiner Tastatur zu treffen.»

Jetzt auf

Dafür, dass im Weissen Haus so viele Tippfehler passieren, macht eine BBC-Reporterin die Arbeitsorganisation unter Trump verantwortlich. Es gebe nur eine «Rumpfmannschaft», weil Trump keine Fremden möge, meint sie. Das Personal sei zu knapp bemessen, darum übermüdet, und es würden sich deshalb mehr Fehler einschleichen als sonst.

(cht)

So sieht man aus, wenn man Trump 31 minutenlang zuhören muss Video: watson

Trump 2018 Für Trump naht in der Russlandaffäre die Stunde der Wahrheit 470'000 Trump-Retweets kamen von automatischen Accounts in Russland Hillary Clinton überrascht bei den Grammys das Publikum – und Donald Trump ... Die Trump-Show verzückt die Manager, doch nicht alle lassen sich aus dem Takt bringen «Die amerikanische Demokratie wird weitere sieben Jahre Trump nicht überleben» Chef-Korrespondent der «New York Times»: «Die Leute sind hungrig auf Trump-Storys» Der Bundesrat will Trump am WEF bezirzen – und wird wohl bitter enttäuscht Geheime Screenshots aufgetaucht – weshalb Donald Trump WIRKLICH in die Schweiz kommt 😂 Zu fett, Haarausfall, geistig «topfit» – Trumps Gesundheitszustand in 4 Punkten Bringt das «Steele-Dossier» Trump zu Fall? Diese neuen Details sagen: Ja! Während du dich über ihn aufregst, macht Trump Pläne für seine Wiederwahl Jetzt räumen die Milliardäre auf – das sind die Folgen des Trump/Bannon-Krieges «Ein Krieg in Korea wäre wirtschaftlich zu verkraften» Die Hatz auf Mueller wird zur Gefahr für die US-Demokratie Trump und die «Pipi-Tapes»: Wer lügt? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo