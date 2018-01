International

Iran

Iranisches Staatsfernsehen meldet Demos von Regierungsanhängern – EU besorgt



Iranisches Staatsfernsehen meldet Demos von Regierungsanhängern – EU besorgt

Im Iran hat es laut Berichten in den sozialen Medien auch in der Nacht zum Mittwoch erneut Proteste gegeben. Auch von Gewalt und weiteren Festnahmen war die Rede.

Die Berichte und Videos lassen sich aber unabhängig nicht verifizieren. Die staatlichen Medien des Landes haben sie bis jetzt weder bestätigt noch kommentiert.

Das iranische Staatsfernsehen berichtet indes, am Mittwoch seien landesweit zehntausende Menschen zur Unterstützung der Regierung auf die Strasse gegangen.«Führer, wir sind bereit», skandierten die Menschenmengen, die auf den Fernsehbildern gezeigt wurden. Zu sehen waren grosse Gruppen an Menschen, die sich angeblich in den Städten Ahwas, Kermanschah, Gorgan und anderswo versammelten.

Die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini rief angesichts der Protestwelle alle Seiten zum Gewaltverzicht auf. Sie beklagte am Dienstagabend eine «Zunahme der Gewalt» und einen «inakzeptablen Verlust von Menschenleben» in dem Land.

«Friedliche Demonstrationen und die Meinungsfreiheit sind Grundrechte, die in allen Ländern gelten müssen, und der Iran ist keine Ausnahme», erklärte Mogherini im Namen der EU.

Bei Protesten gegen wirtschaftliche Missstände und die iranische Führung sind in den vergangenen Tagen 21 Menschen getötet worden, unter ihnen 16 Demonstranten. Hunderte Menschen wurden festgenommen.

Bild: EPA/EPA

Oberster Führer beschuldigt Ausland

Der oberste iranische Führer, Ajatollah Ali Chamenei, hatte ausländische Kräfte am Dienstag beschuldigt, für die Eskalation der Proteste im Iran verantwortlich zu sein. «Die Feinde des Irans haben in den letzten Tagen den Unruhestiftern Geld und Waffen sowie politische Unterstützung zur Verfügung gestellt, um dem Iran zu schaden», sagte Chamenei in einer ersten Reaktion auf die Proteste.

Die USA erneuerten am Dienstag ihre Kritik an der Führung des Irans. Die internationale Gemeinschaft könne nicht still zusehen, wenn Demonstranten mit Gewalt begegnet werde, sagte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders. Bei den Protesten handele es sich um einen «organischen Volksaufstand, organisiert von tapferen iranischen Bürgern». Sanders vermied eine klare Antwort auf die Nachfrage, ob das Weisse Haus einen Regimewechsel in Teheran anstrebe. Der Iran müsse aufhören, Terrorismus staatlich zu unterstützen.

Im Iran finden seit Tagen Demonstrationen gegen die Führung des Landes und den islamischen Klerus statt. Obwohl die iranischen Behörden behaupten, dass es zuletzt landesweit weniger regimekritische Proteste gegeben habe, berichteten soziale Netzwerke am Dienstagabend von erneuten Unruhen. In der Hauptstadt Teheran und anderen Städten gingen demnach wieder Menschen auf die Strassen um gegen das islamische System zu protestieren. (sda/dpa/afp)

Das könnte dich auch interessieren: 2017 war ein gutes Jahr für Kiffer: Der grosse Cannabis-Rückblick Hollywood gehen die Ideen aus? Jap. Und zwar schon seit 100 Jahren Diese 23 Momente waren 2017 so richtig zum Fremdschämen 😱😱 Das Instagram-Jahr in 9 Posts: Diese Trends haben uns 2017 genervt #🙄 Mit Baum und Hodlers Holzfäller gegen «No Billag»: Hatten wir das nicht schon mal? «Ich tippe, die sind doof genug»: Jan Böhmermann stichelt gegen No-Billag und die Schweiz Wenn du nicht mindestens 12 Punkte holst, musst du im Jahr 2017 bleiben! Wenn Papi nicht der Vater ist: Drei Kuckuckskinder erzählen Food-Trends 2017: Welche bleiben sollten, welche gehen sollten und welche kommen sollten Passagier im falschen Flieger: Pilot kehrt nach vier Stunden um Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo