International

Islamischer Staat (IS)

Harter Schlag gegen den «IS» – Europol knackt Propaganda-Kanal der Terror-Miliz



Harter Schlag gegen den «IS» – Europol knackt Propaganda-Kanal der Terror-Miliz

Bild: AP/Militant Media Arm

Europol hat der Terrormiliz IS einen harten Schlag versetzt. Die internationale Polizeibehörde hat die Propaganda-Kanäle der Islamisten in mehreren Ländern lahmgelegt.

Europol-Chef Rob Wainwright erklärte in Den Haag, der Behörde sei es gelungen in Zusammenarbeit mit der kanadischen und der US-Polizei die «Propaganda-Möglichkeiten» des sogenannten IS stark einzugrenzen. Die Aktion habe sich vor allem gegen die Agentur Amaq gerichtet.

Bild: AP/AP

Die betroffenen Länder sind Belgien, Bulgarien, Kanada, Frankreich, Holland, Rumänien, Grossbritannien und die USA. Gestartet wurde die gemeinsame Aktion im Jahr 2015, als die vermehrte Verbreitung der terroristischen Inhalte durch die Agentur Amaq festgestellt wurde.

Der Durchbruch gelang den Ermittlern im Jahr 2017, als in Spanien Server sichergestellt wurden, die zur Idenfikation von über 100 Radikalen weltweit führte. In dieser Woche folgte nun der international koordinierte Schlag gegen Infrastrukturen der Terroristen in oben genannten Ländern.

Neben der Agentur Amaq wurde auch das Radio al-Bayan, Halumu und Nashir News dicht gemacht oder stark eingeschränkt. (aeg)

Mehr Informationen in Kürze

Jürgen Todenhöfer DAS IST KEIN ISLAMISCHER STAAT Video: watson

Islamischer Staat USA schicken 400 Soldaten in die Schlacht um die IS-Hochburg Rakka Dutzende Tote: Terrormiliz Fateh al-Scham bekennt sich zu Anschlägen in Homs Hipster im Irak: Bart in der Menge Über 100 Beamte im Tessin im Einsatz – und sie fassen EINEN mutmasslichen Islamisten «IS» verkündet Tod ihres Sprechers Abu Mohammed al-Adnani Nein, Herr Trump, Obama ist NICHT der Gründer des «IS» – aber ganz unschuldig ist er auch nicht Die jungen Soldaten des «IS»: Kindheit, Jugend, Selbstmordattentat «IS»-Vorwurf gegen muslimische Schüler in Therwil fällt in sich zusammen «Für präzise Angriffe»: US-Luftwaffe schickt erstmals B-52-Bomber gegen «IS» US-Soldaten in Syrien: Obama will Kontingent versechsfachen «IS» soll syrischen Piloten nach Kampfjet-Abschuss gefangen genommen haben Kampf gegen «IS»: Deutschland richtet «Tornado»-Basis in der Türkei ein Der «IS» funktioniert wie eine Sekte – das erklärt auch, warum die Terroristen so grausam sind Der «IS» verliert und verliert – setzt die Terrormiliz jetzt auf Giftgas? Der «Islamische Staat» wirbt im Darknet – zu Besuch bei der Terror-Propaganda-Abteilung ETH-Sicherheitsexperte: «Es bringt dem ‹IS› nichts, Schweizer zu töten» Die derzeit 6 populärsten Antworten auf den Terror – und warum sie alle in die Sackgasse führen 6 Indizien dafür, dass der IS schwächer ist, als wir dachten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo