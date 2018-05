International

Dutzende Palästinenser bei Protesten an Gaza-Grenze verletzt



Den sechsten Freitag in Folge ist es an der Gaza-Grenze zu Zusammenstössen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. 170 Palästinenser seien verletzt, 22 von scharfer Munition getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit.

Die israelische Armee äusserte sich zunächst nicht zu den Konfrontationen. Sie hat mehrfach betont, die an der Grenze positionierten Scharfschützen hätten klare Anweisungen, erst nach mehreren Warnungen zu schiessen und auch dann nur auf die Beine.

Seit Ende März sind bei ähnlichen Konfrontationen 50 Palästinenser getötet worden. 7000 wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums verletzt, darunter rund 2000 durch scharfe Munition.

Die Proteste finden wegen des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels statt, die die Palästinenser als Katastrophe ansehen. Beim «Marsch der Rückkehr» fordern sie das Recht auf Rückkehr in das heutige israelische Staatsgebiet. Israel lehnt das ab.

Weniger Teilnehmende

Die Zahl der Teilnehmer der Proteste nahm am Freitag erneut ab. Am Anfang waren Zehntausende in das Grenzgebiet zu Israel gekommen. Nun waren es nach palästinensischen Schätzungen noch mehrere Hundert. Bilder zeigten viele junge Palästinenser und brennende Reifen, von denen schwarze Rauchsäulen aufstiegen.

Palästinensische Aktivisten schickten am Freitag mehrere Lenkdrachen mit Feuerbomben über die Grenze nach Israel. In den vergangenen Wochen waren nach israelischen Medienberichten durch Drachen mit brennenden Stofffetzen bereits mehrfach Felder im Süden Israels in Flammen aufgegangen.

Die Proteste sollen noch bis zum 15. Mai dauern. Am Nakba-Tag gedenken die Palästinenser der Vertreibung Hunderttausender während des Nahost-Krieges 1948. Die Palästinenser flohen nach der Staatsgründung Israels oder wurden vertrieben. (sda/dpa)

