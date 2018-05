International

Israel

Israel wirft dem Iran Raketenangriff auf Golanhöhen vor.



Bild: EPA/EPA

Der Krieg im Krieg eskaliert weiter: Israel rächt iranischen Angriff in Syrien

Die seit Monaten sich aufbauenden Spannungen zwischen Israel und iranischen Einheiten in Syrien haben sich nochmals verschärft: Israel beantwortete jetzt iranische Angriffe auf die besetzten Golanhöhen mit Attacken auf Ziele in Syrien.

Die israelische Armee warf dem Iran vor, von Syrien aus rund 20 Geschosse auf israelische Stellungen im besetzten Golan abgefeuert zu haben. Ein Teil der Geschosse sei von der israelischen Raketenabwehr abgefangen worden. Opfer gab es demnach nicht, die Schäden seien begrenzt.

Die Raketen seien kurz nach Mitternacht Ortszeit von den iranischen Al-Kuds-Brigaden abgefeuert worden, sagte Israels Armeesprecher Jonathan Conricus. Die Armee stufe «diesen iranischen Angriff auf Israel als sehr schwerwiegend» ein, sagte er.

Die Golanhöhen liegen zwischen Israel und Syrien. Der grösste Teil des Plateaus wird von Israel besetzt.

Bild: EPA/EPA

Israels Antwort waren Angriffe auf Ziele in Syrien. Dabei seien «dutzende» iranische Militäreinrichtungen getroffen worden. Israel versicherte zugleich, keine militärische «Eskalation» mit dem Iran anzustreben.

Die israelischen Angriffe hätten auf die Abschussorte der iranischen Raketen, Geheimdienst- und Logistikeinrichtungen sowie Lagerstätten und Fahrzeuge abgezielt, sagte Sprecher Conricus.

Radar und Waffenlager

Zuvor hatten syrische Staatsmedien berichtet, die syrische Luftabwehr habe «dutzende» Raketen aus Israel abgefangen. Die Angriffe hätten darauf abgezielt, Luftabwehr- und Radarsysteme zu zerstören, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Ein Radar wurde demnach durch israelische Raketen zerstört.

Die Angriffe hätten zudem auf syrische Militärbasen und Waffenlager abgezielt, hiess es in den Berichten weiter. Einige Raketen hätten ihr Ziel erreicht und Militärstützpunkte sowie ein Waffenlager getroffen.

Bild: AP/Syrian Central Military Media

Aus syrischen Armeekreisen verlautete, ein Luftwaffenregiment nahe Dumeir nordöstlich von Damaskus sowie die Brigade 38 bei Daraa seien getroffen worden. Die syrische Luftabwehr habe überdies erfolgreich Raketen abgefangen, die auf den Flughafen von Damaskus abgezielt hätten. Ein AFP-Journalist in Damaskus berichtete in der Nacht von schweren Explosionen in Damaskus sowie massiven Flugbewegungen über der Hauptstadt.

Hisbollah-Stützpunkte im Visier

Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge trafen die israelischen Raketen zudem Stützpunkte der mit Iran verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz südwestlich von Homs sowie in Maadamijat al-Scham westlich von Damaskus. Dort seien iranische, syrische und Hisbollah-Kämpfer stationiert.

Der israelische Militäreinsatz war einer der grössten der vergangenen Jahre und der bislang grösste gegen iranische Ziele. Conricus versicherte jedoch, Israel strebe keine militärische «Eskalation» mit dem Iran an. Ein weiterer israelischer Armeesprecher hatte zuvor gewarnt, jeglicher Versuch Syriens, auf das israelische Vorgehen zu reagieren, werde «unnachgiebig niedergeschlagen».

Bereitschaft auf Golanhöhen

Die Lage hatte sich in den vergangenen Tagen immer weiter verschärft: Aus Sorge vor einem iranischen Angriff hatte die israelische Armee bereits am Dienstag die Behörden auf den besetzten Golanhöhen angewiesen, die dortigen Schutzbunker zu öffnen und in Bereitschaft zu versetzen. Die Anweisungen seien eine Folge von «irregulären Aktivitäten der iranischen Kräfte in Syrien», hatte die Armee erklärt.

Israel hatte in der Vergangenheit bereits wiederholt Ziele des Iran in Syrien angegriffen. Der Iran kämpft im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Regierungstruppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Israel fühlt sich durch die Präsenz des Iran im Nachbarland Syrien massiv bedroht. (sda/afp)

Das könnte dich auch interessieren: Stell dir vor, es ist Masseneinbürgerung und keiner geht hin (ausser ein paar Italiener) Ach Tagi, was ist aus dir geworden? (K)eine Liebeserklärung zum Jubiläum Da kocht das Blut, da blüht die Rose in der Hose ... Unsere Basler Bachelorette mal wieder «Tote Mädchen lügen nicht» kommt wieder – wie gefährlich ist die Serie wirklich? Überall nur knutschende Frischverliebte? Keine Angst, wir haben den Notfall-Guide für dich Rapport im O-Ton: So tönt es, wenn Polizisten linke Aktivisten in Bern kontrollieren Es gibt neue Erkenntnisse über die flache Erde – diese 3 Dinge musst du wissen 🧐 Diese Frau übersetzt Musik in Gebärdensprache: «Es gibt auch Taube, die das blöd finden» Du willst irgendwann Kinder? Dann schau dir diese Bilder NICHT an! Sind wir zu unserer eigenen Reality-TV-Show geworden, ohne es zu merken? Hör mal gut hin, DJ Antoine: DAS sind geile Sport-Hymnen! Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare