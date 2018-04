International

Israel

Israel stoppt Reifen-Lieferungen in den Gazastreifen



Israel stoppt Reifen-Lieferungen in den Gazastreifen

Bild: EPA/EPA

Angesichts der Massenproteste an der Grenze zum Gazastreifen unterbindet Israel die Einfuhr von Autoreifen in das Palästinensergebiet. Eine für Sonntag vorgesehene Lieferung sei gestrichen worden, sagte am Freitag der zuständige Beamte im Gazastreifen.

Die israelischen Behörden hätten ihren darüber in Kenntnis gesetzt, dass «bis auf Weiteres» keine Autoreifen in das Küstengebiet geliefert würden. Die Demonstranten hatten zuvor an der Grenze zu Israel hunderte Reifen in Brand gesetzt und israelische Sicherheitskräfte attackiert.

Bei den Zusammenstössen wurden mindestens sieben Palästinenser erschossen. Mehr als 400 weitere Demonstranten wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte. Die israelischen Sicherheitskräfte setzten riesige Ventilatoren und Wasserwerfer gegen die Rauchschwaden ein.

Gegen 20'000 Demonstranten

Nach Angaben der israelischen Armee beteiligten sich etwa 20'000 Palästinenser an den neuerlichen Kundgebungen. Bereits vor einer Woche waren Proteste an der Grenze zu Israel für ein Rückkehrrecht vertriebener Palästinenser eskaliert. 19 Demonstranten wurden durch die israelische Armee getötet.

Die Palästinenserproteste sollen noch bis Mitte Mai dauern. Israel feiert am 14. Mai den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung. Am gleichen Tag soll die US-Botschaft auf Beschluss von US-Präsident Donald Trump nach Jerusalem umziehen.

Mehr als 700'000 Palästinenser waren im Zuge der israelischen Staatsgründung vertrieben worden. Sie fordern ein Rückkehrrecht auf ihr enteignetes Land. (sda/afp)

Wie entstand der Konflikt im Nahen Osten? Video: www.explain-it.ch

Der Nahostkonflikt Messerattacken in Israel: Überwachungskamera filmt Angriff Obama und Netanjahu bekräftigen trotz «starken Differenzen» Bündnis zwischen ihren Ländern Gewaltwelle in Israel: Terror der neuen Generation Israel: Zwei Palästinenser nach Messerattacke erschossen Die Gewalt zwischen Palästinensern eskaliert von Neuem: 6 neue Attacken am Wochenende Neue Krawalle: Mindestens 90 Palästinenser bei Strassenschlachten mit Israels Sicherheitskräften verletzt Schon wieder Messerattacken in Jerusalem – zwei Angreifer erschossen Streit um Videoüberwachung auf dem Tempelberg: Polizei stoppt Installation von Kameras Israel nimmt führenden Hamas-Vertreter gefangen UNO warnt: Gaza könnte 2020 unbewohnbar sein Zehntausende Israelis gedenken Izchak Rabin – Clinton hält flammende Rede für den Frieden Netanjahus Medienberater: John Kerry hat «die mentale Reife eines Zwölfjährigen» Kein Ende der Gewalt in Israel: Drei Palästinenser nach Messerattacken erschossen Reaktion auf tödliche Attacken: Tausende Israelis beantragen Waffenscheine Attentate in Israel: Ernte des Hasses «Kampf gegen Terrorismus»: Israels Polizei darf jetzt arabische Viertel in Jerusalem abriegeln Delfin 007: Hamas will israelischen Spionage-Delfin gefangen haben Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo