Kronprinz, Asylabkommen, Proteste: 3 Entwicklungen in Israel, die du kennen solltest



Während die innenpolitische Situation in der Schweiz über Ostern hinweg weitgehend ruhig geblieben ist, hat sich im Nahen Osten einiges bewegt. Gleich drei wichtige Entwicklungen davon betreffen Israel. Diese Punkte solltet ihr jetzt wissen, um den Überblick zu behalten.

Saudi-Arabiens Kronprinz spricht Israelis Recht auf eigenes Land zu

Bild: AP/FR170079 AP

Bis heute unterhalten das ultrakonservative sunnitische Königreich Saudi-Arabien und Israel keine formellen diplomatischen Beziehungen. Hinter den Kulissen hat sich das Verhältnis zwischen den beiden Ländern in den vergangenen Jahren jedoch allmählich gebessert. Beide sehen den schiitischen Iran als eine Bedrohung an.

Nun hat der saudiarabische Kronzprinz den Israelis das Recht auf ihr Land zugesprochen. Er sei überzeugt, dass «Palästinenser und Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben», sagte Kronprinz Mohammed bin Salman dem US-Magazin «The Atlantic». Bin Salman betonte in dem Interview, er habe keine «religiösen Vorbehalte» dagegen, dass Israelis und Palästinenser Seite an Seite lebten, solange die wichtigste muslimische Stätte in Jerusalem – die Al-Aksa-Moschee – geschützt werde.

«Wir haben religiöse Sorgen um die heilige Moschee in Jerusalem und um die Rechte des palästinensischen Volkes. Aber wir haben nichts gegen irgendein anderes Volk.»

Doch noch nie zuvor hatte ein derart hoher Vertreter Saudi-Arabiens Israel das Recht auf einen eigenen Staat zugesprochen.

Israels Premier setzt überraschend Umsiedlungs-Deal aus

Bild: EPA/EPA

Kurz nach der Ankündigung der Umsiedlung von afrikanischen Asylbewerbern in westliche Staaten hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die entsprechende Übereinkunft mit den UN überraschend ausgesetzt.

Er wolle zunächst mit israelischen Bewohnern im Süden Tel Avivs über das Vorhaben besprechen, schrieb Netanjahu am Dienstagabend in einem Facebook-Post. Danach wolle er die Übereinkunft erneut prüfen. Im Süden von Tel Aviv leben besonders viele afrikanische Asylbewerber.

Eigentlich hatte Netanjahu am Montag angekündigt:

40'000 afrikanischen Migranten in westliche Länder zu bringen

das binnen 5 Jahren zu schaffen

Verbleibenden Asylbewerbern einen Aufenthaltssatus zu geben und sie zu integrieren

Laut UNHCR betrifft das nun stornierte Abkommen rund 39'000 Migranten. Israel stuft sie als illegale Einwanderer ein und bezeichnet sie als «Eindringlinge». Asylanträge wurden nur im Ausnahmefall gebilligt. Die israelische Regierung hatte angekündigt, die Menschen in afrikanische Drittländer abzuschieben.

Mehrfach hatten Tausende Israelis in den vergangenen Wochen gegen die Abschiebung der Flüchtlinge demonstriert. Holocaust-Überlebende appellierten an die Regierung, sich angesichts der Geschichte des eigenen Volkes menschlich zu zeigen.

Die Palästinenser-Proteste im Gaza-Streifen eskalieren weiter

Bild: EPA/EPA

Nach dem schlimmsten Gewaltausbruch im Gazastreifen seit 2014 ist die Zahl der getöteten Palästinenser auf mindestens 18 gestiegen. Sie wurden von israelischen Soldaten erschossen. Zuletzt erlag ein 29-Jähriger seinen Verletzungen, wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Montag mitteilte.

Nahost-Experten befürchten eine Eskalation der Gewalt. 2014 hatte der Krieg zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas 50 Tage gedauert.

Am Sonntag kam es erneut zu Ausschreitungen an der Grenze, wie eine israelische Armeesprecherin mitteilte. Nach Medienberichten wurde dabei mindestens ein Palästinenser durch Schüsse der Armee lebensgefährlich verletzt. Die Proteste im Gazastreifen sollen bis zum 15. Mai dauern. Anlass sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels. (mbi/mlu/sda/dpa)

Wie entstand der Konflikt im Nahen Osten? Video: www.explain-it.ch

