Strasse in Rom bricht weg - Autos stürzen in die Tiefe

In Rom ist eine Strasse weggerutscht und hat geparkte Autos in die Tiefe stürzen lassen. Anwohner hatten zuvor gewarnt, dass genau das passieren würde.

Ein schwerer Erdrutsch hat in Rom mehrere Autos in die Tiefe stürzen lassen. Die umliegenden Gebäude wurden sicherheitshalber evakuiert, wie der Sender CNN berichtet. Anwohner hatten die Behörden zuvor gewarnt.

«Die Strasse ist rund zehn Meter tief abgesackt und hat mehrere geparkte Autos mit nach unten gerissen», sagte ein Feuerwehrmann. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. 22 Familien aus der Nachbarschaft mussten nach dem Vorfall am Mittwochabend ihre Wohnungen verlassen.

Zu dem Erdrutsch war es in der unmittelbaren Nähe einer Baustelle im Stadtteil Balduina gekommen. An dem Ort wurden alte Gebäude abgerissen, um Platz für neue Wohnhäuser mit Tiefgaragen zu machen, wie «The Local» berichtet. Anwohner berichteten, sie hätten schon vor längerer Zeit in der Strasse neben der Baustelle Spalte und Risse bemerkt – und die Behörden darüber informiert.

Hier stürzte die Strasse ein

«In den vergangenen drei Monaten habe ich Beschwerden an die zuständige Polizei und die Feuerwehr gerichtet», sagte laut CNN der Anwohner Giancarlo De Capraris der Zeitung «La Repubblica». Aber nichts sei passiert. Er habe schliesslich die Risse in der Strasse markiert, die immer tiefer geworden seien, auch weil die Strasse weiter von schweren Fahrzeugen befahren wurde. «Diese Katastrophe hat sich angekündigt.»

Eine Anwohnerin berichtete RAI News, in den vergangenen Tagen habe der Flur ihres Hauses gewackelt. Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi versprach, den Vorfall aufzuklären. «Die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen», sagte sie der Agentur ANSA. (fok)

