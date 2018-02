International

Italien

Zahl der streunenden Hunde in Italien auf 700'000 angestiegen



Zahl der streunenden Hunde in Italien auf 700'000 angestiegen

Bild: AP Images for Humane Society International/AP Images

Italien macht sich wegen streunender Hunde zunehmend Sorgen. In fünf Jahren verdoppelte sich die Zahl der herrenlosen Vierbeiner auf den Strassen des Landes auf 700'000 Tiere.

Mangel an effizienten Sterilisierungskampagnen und an Tierheimen seien die Ursache des vor allem in Süditalien akuten Problems. Dies meldete der Gewerkschaftsverband der italienischen Tierärzte laut der Tageszeitung «La Stampa» vom Freitag.

Immer wieder kommt es im Süden zu Vorfällen, manche davon tödlich. Nach Schätzungen der Behörden laufen allein auf Sizilien rund 60'000 Hunde frei herum, oft auch in Rudeln. Dabei geben die Gemeinden in Italien jährlich rund 100 Millionen Euro für Hundeheime aus.

Obwohl laut Gesetz jeder Hund sterilisiert werden muss, der in einem Tierschutzheim landet, geschieht dies nur in 60 Prozent der Fälle, wie Tierschützer klagen. 2016 sei die Zahl der Hundeadoptionen um 8.5 Prozent zurückgegangen. Der Tierschutzverband LAV will sich für obligatorische Mikrochips samt Registrierung der Vierbeiner im Meldeamt einsetzen. (sda/apa)

Das Imageproblem des Deutschen Schäferhunds Video: srf

Mehr Hunde-Geschichten Schweizer Touristen wollen nicht zahlen: Ferien-Hunde werden am Flughafen eingeschläfert Studie beweist: Hunde lieben ihre Besitzer viel mehr als Katzen Freundschaften, die ein Leben lang halten: Diese 12 Bilder beweisen ewige Liebe 14 Hunde, die mächtig stolz auf ihren Nachwuchs sind Vom Strassenhund zur stolzen Hundedame: Wie Kelsey zurück ins Leben fand Dieser Labrador möchte nur, dass sein Besitzer ihm vergibt und alles wieder gut wird Nein! Pfui! Aus! Die 11 grössten Fehler, die Hundehalter machen 80-Jähriger fährt adoptierte Hunde mit selbstgebasteltem Traktorzug «spazieren» 21 Hündchen, die wirklich überall schlafen können Kommen wir nun zur herzigsten Spritztour ever – Daisy fährt 23 Hunde, welche schon beste Freunde mit den Babys sind Diese treue Hündin lässt ihre beste Freundin nicht im Stich und wartet eine Woche lang an ihrer Seite auf Hilfe Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo