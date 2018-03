International

75 Prozent weniger Flüchtlings-Ankünfte in Italien im Jahr 2018



Der rückläufige Trend bei den Flüchtlingsankünften in Italien setzt sich im ersten Quartal 2018 fort. Seit Anfang dieses Jahres sind 6161 Migranten über das Meer in Italien eingetroffen, das sind 75 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2017, wie das italienische Innenministerium am Freitag mitteilte.

Noch stärker ist der Rückgang, wenn man die Zahl der Migranten aus Libyen betrachtet. 4399 Flüchtlinge erreichten Italien seit Anfang dieses Jahres aus dem nordafrikanischen Land, das sind 81 Prozent weniger gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017.

Die meisten in diesem Jahr eingetroffenen Asylwerber stammen aus Eritrea, Tunesien, Pakistan, Nigeria und Libyen. Seit Jahresbeginn trafen 909 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Italien ein. Im Rahmen des Relocation-Programmes wurden bisher 12'354 Flüchtlinge in andere EU-Länder umverteilt.

119'310 Migranten waren im gesamten Jahr 2017 von Libyen aus in Italien eingetroffen, das sind 34 Prozent weniger als im Jahr 2016, als 181'436 Flüchtlinge das Land erreicht hatten. 6340 illegal eingereiste Migranten wurden 2017 aus Italien ausgewiesen, das sind 19.6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Rettungsaktionen im Mittelmeer werden indes fortgesetzt. Das Schiff der Nichtregierungsorganisation SOS Mediterranée und «Ärzte ohne Grenzen» (MSF), «Aquarius», rettete im Mittelmeer bei zwei Einsätzen in zwei Tagen insgesamt 252 Migranten aus 21 verschiedenen Ländern, darunter 54 Minderjährige, wie italienische Medien am Freitag berichteten. (sda/apa)

Flüchtlinge kämpfen gegen Grenzen

