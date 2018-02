International

Italien

Italien: Gefährdung der «weissen Rasse» – Fremdenhass in Italiens Wahlkampf



Bild: EPA/ANSA

Gefährdung der «weissen Rasse» – Fremdenhass in Italiens Wahlkampf

Annette Reuther / dpa

Migranten werden pauschal zu Kriminellen gemacht, es wird über eine Gefährdung der «weissen Rasse» diskutiert. Nicht erst ein rassistischer Angriff auf mehrere Afrikaner macht deutlich: Fremdenhass prägt den italienischen Wahlkampf.

Es war genau vor einem Jahr, als Italien ein hochumstrittenes Flüchtlingsabkommen mit Libyen einleitete. Die Bilder von Booten voller Migranten mit angsterfüllten Gesichtern sind spätestens seit dem Sommer seltener geworden. Doch für viele Italiener gibt es immer noch viel zu viele von «denen», von den «clandestini», von den «extracommunitari» – also von den «illegalen» Einwanderern vor allem aus Afrika.

Diese Angst – oft ist es Ablehnung – hat nun mitten im Wahlkampf ein neues Gesicht bekommen: Luca Traini, ein Mann der in der Kleinstadt Macerata in der Region Marken aus dem Auto auf mehrere Migranten geschossen hat. «Rassenhass» lautet die Anschuldigung. Den Mord an einer 18-Jährigen wollte er rächen, so Trainis Version, denn das Mädchen soll ein Nigerianer umgebracht haben. Der Fall hat dem Thema Migration im Wahlkampf neue Brisanz verschafft.

Es handelt sich eben nicht um einen Einzelfall, um einen «Geistesgestörten», wie Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi voll im Wahlkampfmodus erklärte. Denn Berlusconi selbst nannte die Anzahl illegaler Migranten eine «soziale Bombe», die kurz vorm Explodieren sei. Schliesslich würden die Migranten ja gern Straftaten begehen.

Bild: EPA/ANSA

Der Chef der Forza Italia ist im Wahlkampf ein Bündnis mit ausländerfeindlichen Parteien wie der Lega eingegangen – in Umfragen liegt die Allianz vorne.

Vergiftete Atmosphäre

Die Rechtspopulisten sehen einzig die unkontrollierte Einwanderung als Grund für eine solche Tat wie in Macerata – die Schuld daran schieben sie denjenigen zu, die das Land «mit illegalen Einwanderern gefüllt haben», sprich: der sozialdemokratischen Regierung. Ähnliche Taten könnten folgen. Die Atmosphäre ist einen Monat vor der Wahl am 4. März vergiftet, selbst die mächtige katholische Kirche hat vor Angstmacherei und Rassismus gewarnt.

«Fast alle bestätigen, dass Einwanderung neben der wirtschaftlichen Lage das wichtigste oder zweitwichtigste Thema ist», sagt Matteo Villa vom Think Tank ISPI. Der Versuch der sozialdemokratischen Regierung, das Problem nach dem Absinken der Ankunftszahlen vom Radar zu nehmen, sei gescheitert.

«Es reicht ein kleiner Anstieg der Ankünfte, um wieder von einer Krise zu sprechen.» Laut einer Umfrage für die Zeitung «La Repubblica» geben 40 Prozent an, dass sie Migranten für die öffentliche Sicherheit als Gefahr sehen.

Italien ist zwar alleine wegen der geografischen Lage im Mittelmeer besonders von der Migrationskrise betroffen – bei einer Migrationskonferenz soll am Dienstag mit afrikanischen Transitländern beraten werden, wie es gelingen kann, dass der Zustrom nicht wieder zunimmt. Der Grossteil der im Mittelmeer geretteten Migranten wird nach Italien gebracht. 2017 waren das mehr als 119'000.

«Italiener zuerst» also Motto

Auf der Welle der Ausländerfeindlichkeit reitet vor allem Lega-Chef Matteo Salvini. Die Partei, die einst nur im reichen Norden stark war, weil sie die Abspaltung vom armen Süden wollte, hat sich unter Salvinis Führung Fremdenhass auf die Fahnen geschrieben. So will sie auch im Süden punkten. «Italiener zuerst» heisst Salvinis Motto – in Anlehnung an das Motto seines Vorbilds Donald Trump «America First».

Bild: EPA/ANSA

Salvini liess offensichtlich unbekümmert, dass Traini für seine Partei bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr kandidiert hatte. In dem aufgeheizten Klima weiss man sowieso nicht, ob das der Lega sogar zugute kommen könnte.

Es wird mit falschen Zahlen jongliert, übertrieben, und jede Straftat eines Migranten wird ein Politikum. So spricht Berlusconi stets von mehr als 600'000 «Illegalen» in Italien. Das sind aber lediglich die Zahlen aller angekommenen Migranten seit 2013. Die Zahl derer, die wirklich ohne Aufenthaltsgenehmigung im Land sind, ist geringer, sagte Experte Villa.

Die Regierung von Paolo Gentiloni muss sich statt nur von «Angstmacherei» zu sprechen den Vorwürfen stellen, sich dem Problem nicht genug angenommen zu haben, sondern vielmehr auf die Solidarität und Hilfe der EU-Partner gewartet zu haben.

Warum gibt es nicht genug Unterkünfte für Migranten, warum lagern sie in Parks und Bahnhöfen? Warum müssen sie Häuser besetzen, betteln oder Drogen verkaufen? Das alles trägt zur öffentlichen Wahrnehmung von einer «Invasion» bei – selbst wenn es die rein faktisch nicht gibt. (sda/dpa)

Flüchtlingsfrauen auf italienischem Strich ausgebeutet 1m 0s Flüchtlingsfrauen auf italienischem Strich ausgebeutet Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Wenn du beim iPhone X Anrufe nicht annehmen kannst – es liegt nicht an dir Quizz-Huber hat Geburtstag. Doch verteilt er auch Geschenke? An diesen 10 Dingen erkennst du Schweizer Touristen im Ausland Dieser Mann hat den schlimmsten Job der Welt Britischer Hacker wird nicht an die USA ausgeliefert, wo ihm 99 Jahre Knast gedroht hätten Wie gewonnen, so zerronnen: Bitcoin verliert in einer Woche ein Viertel an Wert Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare