Panne bei Italien-Wahl: Tausende Wahlzettel müssen neu gedruckt werden



Panne bei Italien-Wahl: Tausende Wahlzettel müssen neu gedruckt werden

Bei der Parlamentswahl in Italien hat es eine Panne mit Wahlzetteln gegeben. In Palermo auf Sizilien mussten wegen eines Fehlers in der Nacht zum Sonntag tausende Wahlzettel neu gedruckt werden.

Es sei ein Skandal, dass einige Wahllokale daher nur verspätet öffnen konnten, twitterte Senatspräsident und Chef der Linkspartei Liberi e Uguali, Pietro Grasso, der in Palermo antritt. «Am wichtigsten Tag einer Demokratie sind Verspätungen und Fehler inakzeptabel.»

A Palermo alcuni seggi sono ancora chiusi in attesa di ricevere le schede elettorali corrette. Nel giorno più importante di una democrazia sono ritardi ed errori inaccettabili. Spero che questo non scoraggi la partecipazione dei cittadini. #Elezioni2018 — Pietro Grasso (@PietroGrasso) March 4, 2018

Am Vormittag schienen die Probleme aber bewältigt. In Palermo wählte dann auch Staatspräsident Sergio Mattarella. Die Wahllokale sind bis 23 Uhr geöffnet.

Es wird ein unklarer Ausgang bei der Wahl erwartet. In Umfragen lag der Mitte-Rechts-Block von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi vorne, stärkste Einzelpartei ist demnach aber die Fünf-Sterne-Protestbewegung. Allerdings fehlt allen laut Umfragen eine Regierungsmehrheit.

