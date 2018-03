International

23'000 Personen wegen Zweit-Weltkrieg-Bombe in Italien evakuiert



23'000 Personen wegen Zweit-Weltkrieg-Bombe in Italien evakuiert

Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die bei Bauarbeiten zufällig entdeckt wurde, sind in der Kleinstadt Fano in der mittelitalienischen Region Marken in der Nacht auf Mittwoch 23'000 Personen evakuiert worden. Die Bombe wurde geborgen.

Bild: EPA/ANSA / ITALIAN DEFENSE MINISTRY

Die Einwohner der Kleinstadt mussten ihre Wohnungen verlassen und die Nacht bei Verwandten oder in Kirchgemeindehäusern verbringen, berichteten italienische Medien. Das lokale Spital wurde evakuiert, die Bahnverbindungen unterbrochen. Der Flugraum über der Stadt wurde geschlossen.

Die Bombe sollte voraussichtlich in der Adria entschärft werden. Es war zudem vorgesehen, die Einwohner noch am Mittwoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren zu lassen. (sda/apa)

