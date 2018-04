International

Mafia schlägt in Kalabrien zu: Autobombe verletzt einen Mann tödlich



Bei der Explosion einer Autobombe im süditalienischen Limbadi in der Region Kalabrien ist am Montagabend ein 45-Jähriger ums Leben gekommen. Sein 70-jähriger Vater wurde schwer verletzt, berichtete die Polizei. Vermutet wird ein Anschlag der kalabresischen Mafia.

Limbadi (Vv), bomba nel vano portabagagli dell'auto: muore 42enne, gravissimo il padre - https://t.co/HWmpvLVJ1h pic.twitter.com/0VuUMnwk41 — calabrianews (@calabrianewsit) April 9, 2018

Die Anti-Mafia-Behörden leiteten eine Untersuchung ein. Das Opfer hatte als Kandidat an den Kommunalwahlen in Limbadi teilgenommen. Die Familie des Opfers war nach Angaben der Ermittler mit Mitgliedern der ́Ndrangheta in Streit geraten. (sda/apa)

