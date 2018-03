International

Das ist der erste farbige Senator Italiens – und er gehört der Lega an



Italiens erster farbiger Senator gehört der ausländerfeindlichen Lega, der Wahlsiegerin der Parlamentswahlen am Sonntag, an. Der 62-jährige Toni Iwobi, seit Jahren Aktivist der Lega und Verantwortlicher für die Migrationspolitik der Partei, war in einem Wahlkreis in der Lombardei angetreten.

Der Informatik-Unternehmer nigerianischer Abstammung lebt in der lombardischen Provinz Bergamo. «Nach 25 Jahren Einsatz in der grossen Lega-Familie beginnt ein neues Abenteuer. Ich danke Parteichef Matteo Salvini, der aus der Lega die stärkste Mitte-Rechts-Kraft Italiens gemacht hat», schrieb Iwobi auf Facebook.

Italien hatte bereits eine farbige Ministerin, Cecile Kyenge. Die aus der so genannten Demokratischen Republik Kongo (Kongo-Kinshasa) stammende Augenärztin war zwischen April 2013 und Januar 2014 als Integrationsministerin im Amt. Die Politikerin des sozialdemokratischen Partito Democratico war während ihrer Amtszeit als Ministerin wiederholt Zielscheibe rassistischer Angriffe. (sda/apa)

