Nach Schuldspruch werden Bill Cosby Ehrungen aberkannt.



Jetzt muss er bluten: Nach Schuldspruch werden Bill Cosby Ehrungen aberkannt

Knapp zwei Wochen nach dem Schuldspruch gegen Bill Cosby wegen sexueller Übergriffe hat das renommierte Kennedy Center zwei an den Entertainer verliehene Ehrungen widerrufen. Zuvor hatte ihn bereits die Oscar-Akademie ausgeschlossen.

Cosbys Taten überschatten die kulturellen Leistungen, für die er ursprünglich ausgezeichnet worden war, wie das Washingtoner Kulturzentrum am Montag (Ortszeit) erklärte. Cosby war für sein Lebenswerk 1998 mit den Kennedy Center Honors und 2009 mit dem Mark Twain-Preis für amerikanischen Humor ausgezeichnet worden.

In Folge des Urteils gegen den 80-jährigen Cosby hatte die Oscar-Akademie den Entertainer bereits vergangene Woche ausgeschlossen. Der mit der «Bill Cosby Show» berühmt gewordene Cosby war in einem Strafprozess Ende April wegen sexueller Nötigung in drei Fällen schuldig gesprochen worden. Die Jury sah es als erwiesen an, dass er 2004 eine damalige Universitätsangestellte gegen ihren Willen mit Tabletten handlungsunfähig gemacht und dann begrapscht hatte. (sda/dpa)

