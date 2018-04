Carlos Alvarado gewinnt Präsidentschaftswahl in Costa Rica

Qantas gelingt erster Nonstop-Flug zwischen Australien und London

Der erste Nonstop-Direktflug von Australien nach Grossbritannien ist am Sonntagmorgen nach über 17 Stunden am Flughafen London Heathrow angekommen. An Bord des «historischen» Flugs mit einem Boeing-787-Dreamliner waren über 200 Passagiere und 16 Besatzungsmitglieder.

Qantas-Flug QF9 legte die rund 14'500 Kilometer lange Reise von Perth an der australischen Westküste nach London in gut 17 Stunden zurück – dies entspricht der Dauer von zwei Arbeitstagen. Die Maschine war in Australien am …