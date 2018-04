International

Wohnung des Fahrers wird durchsucht + Kein Hinweis auf Terror + 3 Tote, viele Verletzte

Was wir bislang wissen:

Ein Kleinlaster ist in der Altstadt von Münster in eine Menschengruppe gefahren

Die Polizei korrigierte die Zahl der Verletzten auf rund 20, 6 davon schwer.

Drei Menschen kamen bei dem Zwischenfall ums Leben. Unter den drei Toten ist auch der Fahrer. Zunächst war von insgesamt 4 Toten die Rede.

Der Fahrer des Kleinlasters hat sich gemäss Polizeiangaben vor Ort erschossen.

Gemäss Medienberichten gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Beim mutmasslichen Täter soll es sich um einen Deutschen handeln, der psychisch auffällig gewesen sein soll.

Ticker: Anschlag in Münster: Auto rast in Menschenmenge

Grosse Polizeipräsenz in Münsters Altstadt: Laut den «Westfälischen Nachrichten» ist ein Auto in der deutschen Stadt in eine Menschenmenge gefahren. Gegenüber der Zeitung bestätigte die Polizei, dass in der Münsterander Altstadt ein Auto in eine Gruppe sitzender Menschen gefahren sei.

Die Behörden gehen derzeit offenbar davon aus, dass es sich um einen Anschlag handelt. Nach Informationen des Spiegel soll sich der Täter erschossen haben.

Eine Polizeisprecherin sagte gegenüber Welt, dass sich der Fahrer des Kleintransporters vor Ort erschossen habe. Die Polizeisprecherin beruft sich dabei auf Aussagen von Augenzeugen.

Gemäss Spiegel gibt es mehrere Tote und Verletzte. Die «Rheinische Post» berichtet unter Berufung auf Polizeikreise von drei Toten und bis zu 30 Verletzten. Offiziell sind die Zahlen bislang noch nicht bestätigt.

Die Polizei bestätigte über Twitter mittlerweile die Meldung:

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

Karte: Bild: Google Maps

BREAKING: Heavy police presence after a possible Van crash in #Muenster pic.twitter.com/GCRf9gUyHY — Daniel Kollenberg (@thedaniel3009) April 7, 2018

Mehr in Kürze

