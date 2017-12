International

Liveticker

Feuerwerk, zocken, rote Unterwäsche: So wird auf der Welt das Neue Jahr begrüsst



2018 ist da! So feiert die Welt den Jahreswechsel

Ticker: So rutscht die Welt ins 2018

Weintrauben, Spielkarten, eine gigantische Lightshow und rote Unterwäsche – nicht überall auf der Welt steht im Zentrum der Silvesterfeiern ein Feuerwerk.

So zum Beispiel in Griechenland, dort gibt es nur wenig Feuerwerk. Dafür zocken die Griechen in der Silvesternacht was das Zeug hält. Beim traditionellen Kartenspiel «31» gilt Gewinnen als Omen für finanzielles Glück im neuen Jahr. Verlierer haben dagegen angeblich Glück in der Liebe.

In Spanien gehört es zum Brauch, um Mitternacht zwölf Weintrauben zu essen – zu jedem Glockenschlag eine. Viele Spanierinnen tragen zudem in der Silvesternacht rote Unterwäsche, um in den nächsten zwölf Monaten das Liebesleben zu beflügeln.

Im reichen Golfemirat Dubai wird 2018 mit einer aussergewöhnlichen Lichtshow begrüsst, mit der er es nach eigenen Angaben ins «Guinness-Buch der Rekorde» schaffen möchte. (whr)

Der Rückblick auf das Jahr 2017 1m 58s Der Rückblick auf das Jahr 2017 Video: Angelina Graf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare