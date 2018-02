International

Luftfahrt

Crew löscht Stichflammen! Powerbank explodierte im Gepäckfach



Tasche explodiert an Bord von chinesischer Airline

Schrecksekunde für die Passagiere eines China-Southern-Fluges nach Shanghai.

Während des Boardings in Guangzhou explodierte am Sonntag in der Tasche eines Fluggastes eine Powerbank. Darauf schossen Stichflammen aus der Gepäckablage, wie ein Video auf Twitter zeigt.

Geistesgegenwärtig versuchten eine Stewardess und ein Passagier, die brennende Batterie zu löschen. Mit Erfolg.

Am Flugzeug entstand kein grösserer Schaden. Die Polizei nahm den Besitzer der Power-Bank zur Befragung mit.

Die Boeing 777 startete dann mit drei Stunden Verspätung.

(amü)

Das könnte dich auch interessieren: Die Geburtsstunde einer Legende: Jamaika hat 'ne Bobmannschaft! Schweizer Jihadist plante Terror-Anschlag in Nizza 15 Retro-Cocktails, die schleunigst ein Comeback verdienen So sähe es (etwa) aus, wenn wir unser echtes Leben wie das im Internet leben würden Kanada holt Eishockey-Bronze +++ Wenger gibt zu früh Gas und wird 4. Die Reaktionen dieser Basler Fussball-Reporter nach ihrer falschen Prognose? Unbezahlbar Zum Wochenstart gibts Dauerfrost und Bise 6 Argumente der No-Billag-Ja-Sager, die wir nicht mehr hören können «Vorwärts Marsch!» – hier findest du die schönsten Laternen des Morgestraichs Rumantsch, du hast die schönsten Fluchwörter! Errätst DU, was sie bedeuten? Amerika ist verloren – und YouTube der Beweis dafür Apple veröffentlicht Notfall-Update für iPhone, Mac und Watch (und TV) Das Flintenweib der NRA: Dana Loesch ist das Gesicht der US-Waffenlobby Die irische Rebellin, die lieber stirbt, als auf die britische Krone zu schwören Hier werden zwei Olympia-Skicrosser spektakulär durch die Luft geschleudert Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo