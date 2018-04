International

Luftfahrt

Warnstreik an Deutschlands grössten Flughäfen – auch Schweiz betroffen



Bild: dpa

Warnstreiks an Deutschlands grössten Flughäfen – auch Schweiz betroffen

Nach den Franzosen streiken jetzt auch die Deutschen: Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag Warnstreiks an den Lufthansa-Hubs Frankfurt, München, Köln/Bonn sowie dem Flughafen Bremen angekündigt.

Tausende Fluggäste sind betroffen.

Auch für Schweizer Passagiere wird es ungemütlich. Von Zürich, Bern, Basel und Genf fliegen täglich dutzende Flüge zu den betroffenen Airports.

Streiks auch in Kitas

Mit den Aktionen vor der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst am Wochenende will sie Druck auf die Arbeitgeber machen.Zu Arbeitsniederlegungen soll es in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen kommen, wie Verdi am Montag mitteilte. Die Gewerkschaft vertritt dort Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und der Flughafenfeuerwehr. Im deutschen Flugverkehr dürfte es dadurch zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen.

Auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sind laut Verdi in allen Bundesländern Warnstreiks von Dienstag bis Freitag geplant.

In Nordrhein-Westfalen soll beispielsweise der Nahverkehr bestreikt werden. Auch in Kitas sind Warnstreiks vorgesehen.Verdi fordert für die 2,3 Millionen Staatsbeschäftigten sechs Prozent mehr Lohn, zumindest eine Erhöhung um 200 Euro im Monat. In beiden bisherigen Verhandlungsrunden gab es keine Annäherung

Wer am Dienstag von und nach Deutschland fliegt, sollte sich vor dem Abflug über den Status seines Fluges informieren.

Ebenfalls bestreikt werden landesweit unter anderem Kitas, Krankenhäuser und die Müllabfuhr.

(amü)

Das könnte dich auch interessieren: 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten Hässiger Auto-Fan trifft auf Vollgas-Forscher – das war die Verkehrs-«Arena» Ein Schweizer beim brutalsten Ultramarathon der Welt: «Das ist mit nichts vergleichbar» China hat jetzt die längste Meeresbrücke der Welt Im Handelspoker gegen Trump hat Xi einen Royal Flush Trumps liebste Fernsehfamilie – das kontroverse Comeback von «Roseanne» Auch die Uni St. Gallen lässt Daniele Ganser fallen – ist es eine Verschwörung? What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist Die Armee sammelt ausgedientes Material – und hat keine Ahnung, was da alles rumliegt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo