International

Natur

6,4 auf der Richterskala: Erdbeben erschüttert Ostküste Taiwans



Zwei Tote und über hundert Verletzte bei schwerem Erdbeben in Taiwan

Bei einem starken Erdbeben an der Ostküste von Taiwan sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehr als hundert weitere seien verletzt worden, teilte die Regierung mit. Ein Hotel in der bei Touristen beliebten Hafenstadt Hualien stürzte durch das Beben ein.

Regierungschef William Lai zufolge wurden zwei Menschen in Hualien getötet. 114 Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

screenshot: earthquake.usgs.gov

Das Marshal-Hotel in Hualien neigte sich durch das Beben zur Seite, Teile des Gebäudes brachen zusammen. Örtlichen Medienberichten zufolge waren 30 Menschen im Hotel eingeschlossen, andere hätten sich in Sicherheit bringen können.

Beben mit Stärke 6,4

Nach taiwanischen Behördenangaben hatte das Beben eine Stärke von 6,4. Der Erdstoss habe sich um 23.50 Uhr Ortszeit (16.50 Uhr MEZ) rund 20 Kilometer nordöstlich von Hualien ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit.

Hualien ist eines der beliebtesten Touristenziele in Taiwan. Laut Feuerwehr stürzten mindestens vier Gebäude ein oder wurden beschädigt, darunter ein weiteres Hotel. Auf Fernsehbildern waren mit Trümmern übersäte Strassen zu sehen, auf Autobahnen bildeten sich Risse in Folge des Erdbebens.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing Wen erklärte, Helfer aus allen Landesteilen bereiteten sich auf einen Einsatz vor. «Wir werden so schnell wie möglich mit den Rettungsmassnahmen beginnen», kündigte sie auf ihrer Facebook-Seite an.

Rettungsaktion bei Marshal-Hotel

Auf einer Facebook-Liveübertragung waren bereits Helfer zu sehen, die sich vor dem Marshal-Hotel versammelten. Mit einem Kran wurden sie anschliessend zu den höher gelegenen Etagen befördert, die sich in einem schiefen Winkel befanden.

Der örtlichen Feuerwehr zufolge konnten 28 Menschen aus dem Hotel und aus einem Wohnhaus gerettet werden. Es gebe noch keine Informationen zur Zahl der Eingeschlossenen oder möglichen Verletzten, sagten Feuerwehrleute der Nachrichtenagentur AFP.

Fotos der Zeitung «Apple Daily» zeigten einen Mann, der aus einem Fenster eines anderen Gebäudes um Hilfe rief. Weitere Bilder zeigten Kabel, die aus einer eingebrochenen Decke eines örtlichen Krankenhauses hingen. «Das Beben ist so stark, da sind Risse in der Wand, sogar der Kühlschrank hat sich bewegt», schrieb ein Facebook-Nutzer in Hualien.

#BREAKING Taiwan hotel collapses after 6.4-magnitude earthquake: govt — AFP news agency (@AFP) 6. Februar 2018

Zahlreiche Vorbeben

In den vergangenen drei Tagen war die Gegend Berichten zufolge bereits von knapp hundert kleineren Beben erschüttert worden. Das Erdbeben in der Nacht zum Mittwoch ereignete sich fast genau zwei Jahre nach einem Erdstoss derselben Stärke in der südtaiwanischen Stadt Tainan.

Damals kamen mehr als hundert Menschen ums Leben. Die meisten Toten gab es in einem 16-stöckigen Wohngebäude, das auf die Seite stürzte. Viele Bewohner wurden von Trümmerteilen verschüttet.

Taiwan wird regelmässig von Erdbeben erschüttert. Das bislang schlimmste Beben ereignete sich im September 1999. Bei dem Erdstoss der Stärke 7,6 starben rund 2400 Menschen. (sda/afp)

Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko. Mindestens 217 Tote 53s Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko. Mindestens 217 Tote Video: srf

Schweres Erdbeben in Nepal

Das könnte dich auch interessieren: Wenn du beim iPhone X Anrufe nicht annehmen kannst – es liegt nicht an dir Quizz-Huber hat Geburtstag. Doch verteilt er auch Geschenke? An diesen 10 Dingen erkennst du Schweizer Touristen im Ausland Dieser Mann hat den schlimmsten Job der Welt Britischer Hacker wird nicht an die USA ausgeliefert, wo ihm 99 Jahre Knast gedroht hätten Wie gewonnen, so zerronnen: Bitcoin verliert in einer Woche ein Viertel an Wert Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo