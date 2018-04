Boko Haram hat in Nigeria seit 2013 fast tausend Kinder entführt

Es war tatsächlich der Kampfhund: Mutter und 27-jähriger Sohn in Deutschland totgebissen

Jetzt steht fest, ein Hund hat in einer Wohnung in der deutschen Stadt Hannover am Dienstag eine Mutter und ihren Sohn totgebissen. Die Gerichtsmediziner stellten bei der Obduktion am Freitag fest, «dass sowohl bei der 52-Jährigen als auch bei ihrem 27 Jahre alten Sohn die durch den Staffordshire-Terrier-Mischling verursachten Bissverletzungen todesursächlich waren», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Der Hund befindet sich in einem Tierheim und dürfte eingeschläfert …