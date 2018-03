International

Südkoreas Delegation wird Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen

Bei ihrem Besuch in Pjöngjang wird eine Delegation aus Südkorea den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen. Wie ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am Montag in Seoul mitteilte, vereinbarten beide Seiten, dass die ranghohen Sondergesandten an «einem Treffen und einem Abendessen» mit Kim teilnehmen.

Die Delegation traf demnach inzwischen am Flughafen von Pjöngjang ein. Es ist der ranghöchste Besuch aus Südkorea in Pjöngjang seit mehr als zehn Jahren.

Südkoreas Präsident Moon hat die Delegation nach Nordkorea geschickt, um über die weitere Annäherung der beiden verfeindeten Staaten zu verhandeln. Sie wird vom Nationalen Sicherheitsberater Chung Eui Yong geleitet und soll bis Dienstag in Pjöngjang bleiben.

Anschliessend sollen die Teilnehmer in die USA weiterreisen, um mit Vertretern der US-Regierung über das Ergebnis der Gespräche zu beraten.

Nordkorea hatte die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang für eine Charmeoffensive genutzt. Seither werden auf beiden Seiten die Bemühungen um eine Annäherung der beiden Nachbarstaaten verstärkt. Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm hatte zuvor die Spannungen in der Region gefährlich verstärkt. (sda/afp)

