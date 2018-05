International

Nordkorea

Kims «Geschenk» für Trump? Nordkorea will drei US-Bürger freilassen



Bild: AP/AP

Kims «Geschenk» für Trump? Nordkorea will drei US-Bürger freilassen

In Nordkorea sind drei amerikanische Staatsbürger inhaftiert. Nun wurden sie offenbar in ein Hotel in Pjöngjang verlegt. Ihre Freilassung soll «unmittelbar» bevorstehen.

Im letzten Herbst schienen die USA und Nordkorea auf einen Krieg zuzusteuern. Nun schreitet die Entspannung auf der koreanischen Halbinsel im Rekordtempo voran. Letzte Woche kam es zum Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In. Noch dieses Jahr wollen die beiden Staaten einen Friedensvertrag abschliessen.

Schon in wenigen Wochen könnte der nächste «historische» Gipfel stattfinden, dieses Mal zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump. Zeit und Ort stehen angeblich fest. Vermutlich findet das Treffen erneut im innerkoreanischen Grenzort Panmunjom statt. Nun zeichnet sich ab, dass die Amerikaner im Vorfeld eine «Geste des guten Willens» erhalten.

Das sind die Ergebnisse des Korea-Gipfels

Drei US-Amerikaner koreanischer Herkunft, die in Nordkorea inhaftiert sind, wurden laut Medienberichten in ein Hotel in der Hauptstadt Pjöngjang verlegt. Sie erhielten dort «gutes Essen» und medizinische Versorgung, werden also regelrecht aufgepäppelt. Ihre Freilassung stehe «unmittelbar» bevor, sagte eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle dem Fernsehsender CNN.

As everybody is aware, the past Administration has long been asking for three hostages to be released from a North Korean Labor camp, but to no avail. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Mai 2018

Im Grundsatz wurde die Freilassung bei einem Besuch des nordkoreanischen Aussenministers im März in Schweden beschlossen. Donald Trump selbst hatte die Spekulationen am Mittwoch auf Twitter angeheizt. Jeder wisse, dass die vorherige Regierung lange und erfolglos die Freilassung von drei «Geiseln» aus einem nordkoreanischen Arbeitslager gefordert habe, schrieb Trump und fügte an: «Bleiben Sie dran!» Was man als Hinweis darauf interpretieren kann, dass sich in dieser Sache etwas bewegt.

Bei seinem Seitenhieb auf Vorgänger Obama nimmt es Trump wie so oft mit der Wahrheit nicht sonderlich genau. Denn zwei der drei «Geiseln» wurden erst nach seinem Amtsantritt in Nordkorea festgenommen. Kim Hak Song wurde am 6. Mai 2017 am Hauptbahnhof von Pjöngjang unter dem Vorwurf der «feindlichen Aktivitäten» in Gewahrsam genommen.

Wenige Wochen zuvor wurde Kim Sang Duk, auch bekannt als Tony Kim, der Spionage beschuldigt und inhaftiert. Die beiden koreanischstämmigen Amerikaner hatten an der von evangelikalen Christen gegründeten Universität für Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang gearbeitet, der einzigen privaten Hochschule in der nordkoreanischen Hauptstadt.

Warmbiers Eltern verklagen Nordkorea

2015 war der in Südkorea geborene Prediger Kim Dong Chul, der als Geschäftsmann in einer Sonderwirtschaftszone tätig war, verhaftet und zu zehn Jahren Arbeitslager unter verschärften Bedingungen verurteilt worden. An einer inszenierten Pressekonferenz «gestand» er, im südkoreanischen Auftrag militärische Geheimnisse gestohlen zu haben.

Bild: EPA/KCNA

In den letzten Jahren waren wiederholt amerikanische Staatsbürger in Nordkorea inhaftiert worden. 2009 traf es zwei Journalistinnen, die angeblich die Grenze zu China illegal überquert hatten. Nach einem Besuch des früheren US-Präsidenten Bill Clinton wurden sie begnadigt. Für Schlagzeilen sorgte der Fall des Studenten Otto Warmbier, der im März 2016 wegen Diebstahls eines Propaganda-Posters zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden war.

Sechs amerikanische Überläufer

Als er im Juni 2017 in die USA entlassen wurde, lag er im Koma. Wenige Tage später starb er. Die Autopsie ergab keine klare Todesursache, dennoch haben Warmbiers Eltern vor wenigen Tagen vor einem Gericht in Washington eine Klage gegen die nordkoreanische Regierung wegen Folter und Mordes eingereicht.

Bekannt sind auch sechs Fälle von US-Soldaten, die zwischen 1962 und 1982 während ihrer Dienstzeit in Südkorea in den Norden «übergelaufen» waren. Mindestens einer von ihnen trat in nordkoreanischen Propagandafilmen auf, ein weiterer kehrte 2004 in die USA zurück und musste sich vor einem Kriegsgericht verantworten. Heute ist keiner von ihnen noch am Leben. (pbl)

Schluss mit psychologischer Kriegsführung gegen Nordkorea Video: srf

Nordkorea Warum niemand den irren Kim stoppen kann Der unaufhaltsame Kim: Warum ihn Sanktionen wenig beeindrucken Zündeln à la Nordkorea: «Atommacht zu werden, ist die Politik unseres Staates» So tönt es, wenn Kim angreift 😱 – Sirenengeheul versetzt Japaner in Angst und Schrecken Ersatzmutter von Kim Jong Un aus Berner Tagen outet sich Das Tablet aus Nordkorea spioniert – und das nicht mal heimlich Wie Kim Jong Un die Welt provoziert – vom Atomraketentest bis zur Wasserstoffbombe Beängstigende Szenarien: Wenn die USA Krieg gegen den Iran, China oder Nordkorea führen Wie die Kim-Dynastie mit Versicherungsbetrug und Drogenhandel zu Reichtum gelangt Fertig lustig in Nordkorea! Kim verhängt Alk- und Partyverbot Wo Nordkoreaner «gefüttert» werden: Absurde Reise an die Grenze von Kims Reich Angeschossen: Nordkoreanischer Soldat flüchtet in den Süden Video zeigt dramatische Flucht von nordkoreanischem Soldaten Nordkorea meldet: Trump verdient Todesurteil «Klein und fett»: Das Wortgefecht zwischen Trump und Kim geht in die nächste Runde Hat Nordkorea diesen Amerikaner entführt – damit er Kim Jong-un Nachhilfe in Englisch gibt? Japan liess Nordkoreas Rakete fliegen – aber warum? Testet Kim jetzt erneut eine Atombombe? Fünf Antworten zu Trumps Besuch in Südkorea Nordkorea hat alle sechs Wochen eine Atombombe mehr Trump sitzt in der Nordkorea-Falle Bericht: Kim Jong Uns Halbbruder mit vergifteten Nadeln ermordet Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo