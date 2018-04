«Boracay ist eine Kloake» – Präsident macht «Mallorca der Philippinen» dicht

Scheitern die «bösen Berner Bären» heute an den «Zürcher Milchbubis»?

Die ZSC Lions können in Bern heute den Finaleinzug perfekt machen – auch dank ihren neuen Leadern.

Was wurde nicht schon alles geschrieben und gesagt über diese ZSC Lions in der laufenden Saison. Abgeschrieben wurden sie eigentlich schon vor den Playoffs. Als enttäuschender Siebter der Qualifikation wurden ihnen in der ersten Runde gegen den Zweiten, den EV Zug, kaum Chancen eingeräumt. Zu oft waren die Löwen in dieser Saison alles schuldig geblieben. Zu oft klafften Anspruch und Realität meilenweit auseinander.

Und jetzt? Nachdem man die Zuger aus dem Weg geräumt hat, fehlt den ZSC Lions …