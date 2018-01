Für die tägliche Dosis «Jö»: So fest freut sich Prinzessin Charlotte auf den Kindergarten 

#MeinGrössterFail: Wenn Journalisten ihre schlimmsten Fehler beichten 🙈😂

Es begann mit einer Lokalzeitung in Deutschland. In der «Dorstener Zeitung» kritisierte eine Journalistin Prozessor-Hersteller, die für gravierende Sicherheitslücken auf fast allen Smartphones, Tablets und Computer verantwortlich waren. Dabei ging die Journalistin davon aus, dass das Design, also nur das «Aussehen» der Chips, einen Einfluss auf die Sicherheit habe.

Ihr Text erntete viel Häme – allen voran auf dem Nachrichtendienst Twitter. Es hagelte nur so verspottende Tweets. …