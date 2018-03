International

Erste Hochrechnungen aus Russland: Putin deutlich wiedergewählt



Bild: AP/POOL EPA

Erste Hochrechnungen aus Russland: Putin deutlich wiedergewählt

Wladimir Putin hat die Präsidentenwahl in Russland gewonnen. Nach ersten Ergebnissen wurde der Amtsinhaber am Sonntag für eine vierte Amtszeit wiedergewählt. Die Wahlleitung sprach ihm nach Teilauszählungen 71,97 Prozent der Stimmen zu.

Das teilte die die Behörde in Moskau mit. Damit bleibt der 65-Jährige wie erwartet für sechs weitere Jahre Russlands Präsident. Noch am Abend wurde eine Siegesfeier in der Nähe des Kremls erwartet. Erstmals durften auch die Bewohner der 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim den russischen Präsidenten wählen.

Mit dem Teilergebnis setzen die Behörden ein Zeichen direkt nach der Wahl. Zwar wird das Endergebnis erst für Montag erwartet, doch dürfte sich an der Tendenz kaum etwas ändern. Auch bei Nachwahlbefragungen lag Putin mit rund 74 Prozent deutlich vor den sieben Mitbewerbern.

Die Wiederwahl Putins mit einem hohen Ergebnis war erwartet worden, die anderen sieben Kandidaten hatten keine Aussicht auf Erfolg.

Russische Wahlbeobachter registrieren mehr als 2500 Verstösse

Wahlbeobachter haben vor Schliessung der Wahllokale mehr als 2500 Manipulationsversuche registriert. Mitarbeiter der oppositionsnahen Beobachterstelle Golos dokumentierten besonders viele Vorfälle in Moskau, St. Petersburg und in der südrussischen Stadt Krasnodar, wie einer Karte der Organisation am Sonntag zu entnehmen war.

Bild: EPA/EPA

Nach Angaben des Innenministeriums wurden Behörden rund 650 Vorfälle gemeldet. Es gilt als sicher, dass Amtsinhaber Putin die Präsidentschaftswahl gewinnt und somit bis 2024 an der Spitze des Landes bleibt.

Die Wahlbeteiligung lag vier Stunden vor Schliessung der Wahllokale bei gut 50 Prozent und damit höher als zur gleichen Uhrzeit bei der Präsidentschaftswahl 2012. Die Wahlbeteiligung gilt als wichtiger Indikator für Putins Rückhalt in der Bevölkerung. Entsprechend beharrlich hatte die russische Führung die Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Im Internet kursierten zahlreiche Videos, die zeigten, wie Wähler mehrere Stimmzettel gleichzeitig abgegeben wollten. Zudem seien Namen einiger Wähler auf mehreren Liste aufgetaucht, Wahlurnen seien nicht vorschriftsgemäss verschlossen gewesen, hiess es.

Eine erste offizielle Einschätzung zu den Wahlfälschungen will Golos am Montagnachmittag geben. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) setzte fast 600 Beobachter ein und will ebenfalls am Montag (13.00 MEZ) vorläufige Ergebnisse präsentieren. (sda/dpa/afp)

