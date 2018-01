International

Angehende russische Piloten drehen in Unterhosen ein Discovideo – und sorgen für Eklat



Nur mit Unterhose und Mütze bekleidet lassen sie die Hüften kreisen: Angehende Piloten einer renommierten Hochschule in Russland haben ein Musikvideo parodiert – und müssen nun um ihre Karriere fürchten.

Christina Hebel, Moskau

Wer Pilot in Russland werden will, bewirbt sich an der Hochschule für zivile Luftfahrt in Uljanowsk. An der Wolga werden seit 1935 Piloten ausgebildet. Nun macht das renommierte Institut landesweit Schlagzeilen. Dabei geht es allerdings weniger um die Erfolge der Studenten in der Luft, sondern um das, was im Wohnheim der Pilotenanwärter abgeht, wenn sie keinen Unterricht haben.

Im russischen Facebook Vkontakty ist in der vor allem bei jungen Nutzern beliebten Gruppe MDK vor drei Tagen ein Video gepostet worden. Es zeigt mehr als ein Dutzend junge Männer, die nur mit Schuhen, Unterhose, Pilotenmütze, Fliege oder Krawatte gekleidet zum Beat des Hits «Satisfaction» des italienischen DJ Benny Benassis ihre Hüften kreisen und den Po wackeln lassen, bügeln, Banane essen oder gar saubermachen. Etwas Ähnliches hatten britische Soldaten bereits 2013 gemacht.

Der Clip ist zwei Minuten lang und wurde Millionen Mal angeschaut, geteilt und kopiert – allein in der Vkontakty-Gruppe wurde er mehr als vier Millionen Mal geklickt.

Für die Studenten hat dieser Spass nun ernsthafte Folgen. Denn die Parodie auf das Video von DJ Benny Benassis, in dem sich leicht bekleidete Frauen im Rhythmus räkeln, kam bei der Institutsleitung gar nicht gut an.

«Ich würde das sogar mit Pussy Riot vergleichen»

Pjotr Timofejew, Direktor der Ausbildungsabteilung der Hochschule, nannte das Verhalten der Kadetten «abscheulich». Er habe in seinen 20 Jahren an dem Institut nie so etwas erlebt: «Es schmerzt so. Wir investieren so viel in diese Menschen und dann benehmen sie sich derart daneben.» Er kündigte Disziplinarmassnahmen an.

Auch der Rektor der Hochschule, Sergej Krasnow, zeigte sich entsetzt. Die Studenten hätten die Luftfahrtbranche verhöhnt, für sie sei dort kein Platz mehr. «Ich würde das sogar mit Pussy Riot vergleichen, die in der Erlöserkirche spotteten. Und die Hochschule – das ist der Tempel der Wissenschaft, der Chancen für das Leben gibt.»

In der Staatsanwaltschaft wertet man nun das Video aus, einige Gesichter der Männer sind zu erkennen. Der zuständige Gouverneur der Region, Sergej Morozow, setzte eine Kommission ein, die den Vorfall untersuchen soll. Es heisst dort, das Video sei bereits im Dezember gedreht worden. Morozow selbst sprach sich dagegen aus, die Studenten zu exmatrikulieren. Die Staatsmedien berichteten über das Video, das sie als «sexistisch» und «erotisch» bezeichneten.

Rücktritt des Hochschulrektors gefordert

Der Fall erinnert an die Debatte im Jahr 2015, als Schülerinnen in Orenburg in engen Bienenkostümen auftraten und im Twerk-Stil mit vielen kreisenden und ruckartigen Hüftbewegungen tanzten. Das passte vor allem konservativen Politikern nicht, die mit solch einem Auftritt das Heimatland beschädigt sahen.

Студенты строительного колледжа тоже сняли клип



Бля, самый лучший флешмоб pic.twitter.com/sJQwiCktmn — #MDK (@mudakoff) 19. Januar 2018

Dass nun auch noch junge Männer leicht bekleidet lasziv zusammen tanzen, befeuert die Debatte noch einmal. In Russland verbietet seit 2013 ein Gesetz «Propaganda für Homosexualität». Wer sich in Anwesenheit Minderjähriger oder in den Medien positiv über Homosexualität äussert, dem droht eine Strafe bis zu 2500 Euro.

Auch nun gibt es wieder eine teils aufgeregte Diskussion, zumal in der Duma gerade ein neues Gesetz zur patriotischen Erziehung der Kinder vorbereitet wird.

Der bekannte russische Testpilot, Magomed Tolbojew, sagte, es sei eine «Tragödie», wenn Kinder so tanzen. Er forderte den Rektor der Hochschule auf, zurückzutreten. Für Iwan Mokhantschuk, Vertreter der vom Kreml unterstützten nationalpatriotischen Volksfront, leidet das Image seines Landes, zumal die angehenden Piloten in Kriegszeiten auch in der Armee eingesetzt werden könnten. «Ist es das, was sie unseren Feinden zeigen wollen?», fragte er.

Sie hätten nicht mit diesen Reaktionen gerechnet, sagte einer der Studenten dem Internetportal Meduza, der anonym bleiben wollte. Er wisse nicht, ob es schon Disziplinarmassnahmen gegeben habe, «mich haben sie noch nicht gefunden». «Ich habe gehört, sie wollen uns nicht rauswerfen, aber ich habe Angst.» Er bezeichnete sich gar als «Idioten», er wolle auf jeden Fall Pilot werden.

Unterstützung mit Video-Flashmob im Internet

Doch es gibt auch positive Reaktionen. Der Bürgermeister von Jekaterinburg Jewgeni Roisman, ein Oppositionspolitiker, empfahl dem Rektor der Hochschule, eine offizielle Erklärung abzugeben: «Meine Kadetten sind die coolsten, sie haben einen super Clip gemacht und gezeigt, dass sie frech und witzig sind. Ich bin zuversichtlich, dass sie gut lernen und wunderbare Piloten werden können.»

Студентки-медики поддержали курсантов из Ульяновска и тоже сняли клип на песню Satisfaction



Наконец-то pic.twitter.com/CRQCRb6na5 — #MDK (@mudakoff) 19. Januar 2018

Das finden auch andere Studenten – sie zeigen sich solidarisch und haben eigene Tanzparodien zu «Satisfaction» gefilmt und im Internet gepostet. Inzwischen kursieren mindestens zehn neue Clips, darunter die von den Studenten der landwirtschaftliche Fachschule in Rjasanowo und des Instituts Bauwesens einer nicht näher bezeichneten Fakultät sowie von Medizinstudentinnen der Flugschule in Uljanowsk.

Selbst der Rechtspopulist und Dauerpräsidentschaftskandidat Wladimir Schirinowski, sonst um die patriotische Erziehung der jungen Russen besorgt, zeigte sich milde: «Die Jungs haben nur getanzt, sie sind 17 bis 18 Jahre alt, sie sind jung. Ihre Kostüme sind auch in Ordnung.» Es sei ja heiss in dem Studentenwohnheim, 25 Grad warm. «Warum sollten sie schwitzen?»

Mitarbeit: Katja Kuznetzova

